İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı istifa etti

2004 yılı yerel seçimleri ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne atanan Mehmet İhsan Şimşek, 2012 tarihinde Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı görevine getirildi. Şimşek, Okmeydanı Okçular Tekkesi bünyesinde kurulan Okçular Vakfı'nın da mütevelli heyetinde bulunuyor.

7 yıldır İBB'de Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı yapan Şimşek, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından görevinden istifa etti. Mehmet İhsan Şimşek, İBB'nin en çok tartışılan şirketlerinden İSPARK A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Şimşek, İTO kayıtlarına göre hala İSPARK'taki görevine devam ediyor.

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“ŞİRKETLERDEN İSTİFA ETMİYORLAR”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'den istifa eden yöneticilerin Büyükşehire bağlı iştirak şirketlerindeki görevlerini bırakmadıklarını bu yüzden yönetimlerin yenilenemediğini söylemişti. İmamoğlu, “Orada (iştiraklerde) yüzde 100 sorumluluk sahibi olabilmiş değilim. Niye? Oradaki yöneticiler ısrarla diyorlar ki ‘biz gitmeyiz.' Bu bakımdan bence çok etik davranılmıyor. 35 milyara yakın iştirakler bütçesi var. O bütçeleri yönetebilmemiz için oradaki yönetim kurullarına insanları atamamız lazım bizim. Görevlendirmemiz lazım. Orada genel kurulların yapılması lazım” demişti.

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PEŞ PEŞE İSTİFA ETMİŞLERDİ

Ekrem İmamoğlu’nun ilk mesai günü olan 28 Haziran’da İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ortak bir açıklama yaparak kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurmuşlardı. Metro İstanbul A.Ş Genel Müdürü Kasım Kutlu ile “Ekrem İmamoğlu’nu belediye başkanı olarak kabul etmiyorum” diyen İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi Hüseyin Hacıoğlu da görevlerinden istifa ettiklerini açıklamıştı.