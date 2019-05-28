İmamoğlu’ndan genç esnafa: İftira atıp, günah işliyorsun şu anda!

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçim çalışmalarına Arnavutköy Ömerli Mahallesi’nde devam etti. İmamoğlu’nun seçim aracını gören vatandaşlar, otobüsten inen seçilmiş İBB Başkanı’na sevgi gösterilerinde bulundu. Vatandaşlar, İmamoğlu ile ”selfie” yapabilmek için birbirleriyle yarıştı. Bir vatandaşın, ”17 senedir bu anı bekliyordum. Başkanım öpeceğim, öpeceğim” demesi gülüşmelere neden oldu. İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında, zorlukla da olsa esnaf ziyaretlerini gerçekleştirdi. İmamoğlu’na, KİPTAŞ AVM içinde pizzacılık yapan bir esnaf, dünkü Habertürk canlı yayınında sorulan bir soru üzerine, sosyal medyaya düşen ”kumpas videosu”nu sordu. İmamoğlu, esnaf ve bir TV muhabiri arasında konuyla ilgili şu diyaloglar geçti:

Esnaf: Bu ülkeyi başkalarıyla birlikte yöneteceğiz dediniz.

İmamoğlu: Anlamadım ne dediğini.

Esnaf: Geçen gün gazetecilerin sorduğu soruya, ”Biz onlarla beraber yönetiriz, neden olmasın” dediniz.

İmamoğlu: Kim ne demiş mesela? Ne demişim?

Muhabir: PKK; HDP ve dış ülkelere bir mesajınız var mı diye soruldu.

İmamoğlu: Tamamını okudun mu, dinledin mi sen?

Esnaf: İzlediğimi söyledim.

İmamoğlu: Tamamını dinledin mi sen?

Esnaf: Tamamını dinlemedim.

İmamoğlu: Dinle o zaman.

Esnaf: Başkanım çocuklar çıkacak.

İmamoğlu: Delikanlı öyle iftira atıp… Bak, dinle.

Esnaf: Biz biliyoruz, biz biliyoruz.

İmamoğlu: Bak, bak dinle.

Esnaf: Tutalım herkes dinlesin.

İmamoğlu: Bir dinle sen.

Esnaf: Herkes dinlesin. Beraber dinleyelim.

İmamoğlu: Hayatım sen dinle.

Esnaf: Doğru ya, kimse dinlemesin, ben dinleyeyim.

İmamoğlu: Altında yazı var, oku bak.

Esnaf: Sonuna kadar izledim. Babamdan da izledim, dedemden de izledim. Sizin zihniyetinizi de biliyorum. Hepinizi biliyorum.

İmamoğlu: Dinlemiyorsun bak.

Esnaf: Dinlemek istemiyorum.

İmamoğlu: Tamam delikanlı. Hayırlı işler. Ama bak dinlemeden bilgi sahibi olamazsın.

Esnaf: Ben dedemden biliyorum.

İmamoğlu: Sen genç bir adamsın, üzülüyorum. Sana tamamını dinletiyorum.

Esnaf: Gencim ama sizin gibi insanların sayesinde beynimiz 50-60’ı geçti.

İmamoğlu: Yazık sana.

Esnaf: Sizi korumaya gelen polis arkadaşlarımız var orada. Şehit cenazesine gidemeyen insanlarsınız siz.

İmamoğlu: Yazık sana. Çok yazık ediyorsun kendine. Dinlemiyorsun bile. Sen hangi okulu okudun?

Esnaf: Ben mi? Okul okumadım.

İmamoğlu: Bilgin olmadan hiç kimseyi suçlama. Günah işliyorsun şu anda. Zavallı medya bile tamamını yayınlamaktan çekiniyor. Genç bir insan olarak sana söylüyorum.

Esnaf: Başkansın ya, benim sıkıntım var, sen beni dinleyeceksin.

İmamoğlu: Ben seni dinlerim. İftira atıyorsun, sen beni dinleyeceksin. Konuyu dinlemiyorsun bile. Sen evli misin kardeşim?

Esnaf: Evliyim.

İmamoğlu: Çoluğuna, çocuğuna, sana kim iftira atabilir?

Esnaf: Kimse atamaz.

İmamoğlu: Bana da atamazsın.

Esnaf: Ben sana atmadım.

İmamoğlu: Nasıl atmadın? Bak dinlemiyorsun. Senin beynin uyuşmuş.

Muhabir: İnternet sitelerindeki görüntüler montaj mı?

İmamoğlu: Montaj değil ama tamamını yayınla. PKK terör örgütü, FETÖ terör örgütü. Seni FETÖ’cülükle biri suçluyorsa, o FETÖ’cüdür. Seni PKK’lı diye biri suçluyorsa, anla ki o PKK’lıdır.

Muhabir: PKK’nın son açıklamasına ne diyeceksiniz?

İmamoğlu: Bana ne. Bana ne. Terör örgütünü çok mu dinledin sen bugüne kadar? Yanlı yayın yaparak, yarısını keserek… Sen gazeteci olacaksın belki ileride. Tamamını yayınla, belki gazeteci olursun.

Muhabir: Gördüğümü söylüyorum.

İmamoğlu: Gördüğün değil, yorum yapıyorsun. Bu ülkede FETÖ terör örgütüne dün yalakalık yapanlar, bugün karşısında olup seni, beni FETÖ’cü diye itham ediyor ya, onlara dikkat et kardeşim.

Muhabir: PKK’nın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

İmamoğlu: Bana ne. Senin için bir kıymeti var mı? Benim için yok. Var mı senin için kıymeti?

Muhabir: Yok.

İmamoğlu: Benim için de yok.

YOL BOYU SEVGİ GÖSTERİLERİ

İmamoğlu, yaşadığı bu diyalogların ardından esnaf ziyaretlerine devam etti. İmamoğlu’na alkışlarla destek veren vatandaşlar, ”Halkın umudu İmamoğlu”, ”Hak, hukuk, adalet” ve ”Her şey çok güzel olacak” sloganlarını attı. İmamoğlu, esnaf ziyaretlerinin ardından Arnavutköy mahallelerinde seçim otobüsü ile dolaşarak halkı selamladı. Bu sırada otobüsün önünde ağlayarak koşan bir genç kadını gören İmamoğlu, aracı durdurdu. Otobüsten İmamoğlu, Cemre Akkuş adaındaki genç kadını, sarılarak teskin etti.