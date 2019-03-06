İş adamına borç kurşunu

Gaziosmanpaşa'da iş adamı Fırat Yıldırım,(44) 17 Aralık 2018 günü cipine bindiği sırada pusuya düşürülerek öldürülmesi üzerine İstanbul Cinayet Büro Amirliği çalışma başlatmıştı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, Fırat Yıldırım'a başka bir araçtan ateş açıldığını belirledi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, Vefadin K. ve Yunus K. isimli iki kardeş olayla bağlantılı olduklarını belirterek teslim oldu.

Emniyette yapılan sorgulamalarda şüpheliler, “Fırat Yıldırım, ağabeyimiz Şener K.'dan 800 bin lira borç aldı. Borcunu ödememesi üzerine devreye giren Aşık B. bize parayı tahsil edebileceğini söyledi. Ardından olay yaşandı” şeklinde ifade verdiler.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki kardeş sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, polis Aşık B.'nin peşine düştü. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli Aşıl B. İzmir'de gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

Emniyetteki sorgusununa ardından adliyeye çıkarılan Aşık B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.