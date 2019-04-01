İstanbul’da TIR devrildi, trafik felç oldu!

Alınan bilgiye göre, Rauf Orbay Caddesi’nden Atatürk Havalimanı istikametine giden Ali Basut yönetimindeki 34 YR 5387 plakalı TIR’ın dorsesi, Yeşilyurt mevkisindeki üst geçidin altına çarptı.

İLGİLİ HABER İstanbul'da trafo patlaması bir can aldı

Çarpmanın etkisiyle devrilen TIR, bu sırada yanında geçen bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan sürücü Ali Basut, olay yerine gelen ambulansla, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle, caddedeki trafik durma noktasına geldi. Ekipler, aracı kaldırma çalışması başlattı. AJANSLAR