Kadıköy Belediyesi’nde görev değişimi: Şerdil Dara Odabaşı görevine başladı

Kadıköy'ün yeni Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sabah saatlerinde Kadıköy İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı, ardından Kadıköy rıhtımda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Alkışlar eşliğinde Kadıköy Belediye binasına gelen Şerdil Dara Odabaşı, başkanlık görevini eski Başkan Aykurt Nuhoğlu'ndan devraldı.

Başkanlık binası önünde gerçekleşen devir teslim törenine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Oğuz Kaan Salıcı, Onursal Adıgüzel, Tekin Bingöl, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Parti Meclisi üyeleri Pınar Uzun, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gülsüm Filorinalı, eski Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, meclis üyeleri, partililer ve belediye personeli katıldı. Şerdil Dara Odabaşı'nı eşi Rojvan, çocukları Rona ve Asmin ile annesi Nuran Odabaşı da yalnız bırakmadı.

NUHOĞLU: MESAİ ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR

2014'ten bu yana Kadıköy Belediye Başkanlığı görevini yapan Aykurt Nuhoğlu Şerdil Dara Odabaşı'nı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Odabaşı'na çiçek takdim eden Nuhoğlu “Görevi 2014'te Selami Öztürk'ten devraldık, 5 yıl görev yaptık. Bu görevi yerine getirmenin gururu ve onuru içerisindeyim. Bu süre içerisinde hayatın her alanında insanlarla beraber olduk, birlikte projeler ürettik. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gururlu ve onurlu bir şekilde görevi teslim ediyorum. Kendisine başarılar diliyoruz. Biliyorum ki çok güzel şeyler yapacak” diye konuştu.

ODABAŞI: KISKANANLARI ÇATLATMAK İÇİN DAHA BAŞARILI OLACAĞIZ

Kadıköy'e hizmet verecek olmanın heyecanını yaşadığını ifade eden Şerdil Dara Odabaşı “Ben çok başarılı bir belediye başkanından, Aykurt ağabeyimden görevi devralıyorum. Sosyal demokratların yönettiği bir belediyeyi devralıyorum. Benim yapacağım onların bıraktığı bayrağı daha ileriye taşımak olacak. Bundan sonra Kadıköy Belediye Başkanı olarak görevimin zorluğunun da kolaylığının da farkındayım. Herkesin gözü Kadıköy'de, kıskanılan bir belediye, kıskanılan bir kent. Biz daha iyisini yapıp, kıskananları çatlatmak için daha başarılı olacağız” dedi. Süreç boyunca kendisine verdikleri destekten ötürü eşi ve çocuklarına teşekkür eden Odabaşı, babasına “Fiziken burada değil ama gökyüzünden beni izlediğine emin olduğum babama teşekkür ediyorum” sözleriyle hitap etti. Konuşmasının ardından Şerdil Dara Odabaşı, CHP Kadıköy İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Yiğit Karaca'ya CHP rozeti taktı.

MAKAMDA DEVİR TESLİM TÖRENİ

Törenin ardından Başkanlık makamına geçildi ve Nuhoğlu, belediye başkanlık mührünü Odabaşı'na teslim ederek, görevini Odabaşı'na devretti. Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, bugünün anısına Aykurt Nuhoğlu'na tablo hediye etti. Nuhoğlu'nu yolcu eden Obadaşı, makamında tebrikleri kabul etti.

TEBRİK İÇİN ÇİÇEK GÖNDERMEK YERİNE ‘ÇOCUKLARA BAĞIŞ' ÇAĞRISI

Şerdil Dara Odabaşı sosyal medya hesabından, tebrik için çiçek göndermek yerine Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine bağışta bulunulması çağrısında bulundu.