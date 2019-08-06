Kaz Dağları’nda neler oluyor? Kaz Dağları’ndan son gelişmeler…

Kaz Dağları'nda altın arama çalışmaları sonucunda kesilen ağaçlar, bölgede yaşayan canlıların da yaşam alanlarını tehdit ediyor. Türkiye’nin oksijen depolarından Kaz Dağları’na yapılmak istenilen altın madenine karşı doğa ve yaşam için başlatılan Su ve Vicdan Nöbeti’nde desteğe gelenler, neden eyleme geldiklerini anlattılar.

“DAĞLARI KURTARACAĞIZ”

Madene neden karşı olduğunu sorduğumuz vatandaşlardan 71 yaşındaki Nezahat Ertopçu, “Dağları kurtaracağız, el birliği ile yapacağız, Allah yüreklerine merhamet versin, bizim altınlarımız yeter Türkiye’ye. Ne lüzüm var yerin altındakileri çıkarmaya uğraşıyorlar, bizlere de zehirli sular içirecekler, yeter, durdursunlar bu işi” diye konuştu.

“TORUNLARIMIZ İÇİN”

Elinde Türk Bayrağı ile desteğe gelen 65 yaşındaki Mehmet Aksu da “Buraya torunlarım için geldim, buraya Ak Partili seçmenlerin torunları için de geldik, onlar bu işin farkında değiller, hepimizin torunları bunu zamanı geldiğinde çekecek, biz korumak istiyoruz” sözlerini kullandı.

HAYVANLAR BÜYÜK ZARAR GÖRÜYOR

Çanakkale'nin tek su kaynağı Atikhisar Barajı su toplama havzasında sürdürülen metalik madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan destek eylemleri sırasında, aralarında Sözcü muhabirinin de olduğu bir grup çamura bulanmış bir oğlağın hayatını kurtardı. Üzerindeki çamurun kuruduğu ve gözlerine kadar bulandığı çamurdan oğlağı arındırmak dakikalarca sürdü.

KAZ DAĞLARI ANDI

Türkiye’nin oksijen depolarından Kaz Dağları’na yapılmak istenilen altın madenine karşı doğa ve yaşam için başlatılan Su ve Vicdan Nöbeti’nde bugün büyük buluşma gerçekleştiriliyor. CHP’li vekillerin de destek verdiği buluşmaya 7’den 70’e binlerce vatandaş katılıyor. Büyük buluşmada çevrecilerin kaleme aldığı “Kaz Dağları Andı” da okundu..

İşte vatandaşların hep bir ağızdan okuduğu o ant;

Ağaçların ayakları yok kaçmaya…

Elleri yok dövüşmeye…

Dilleri yok sövmeye…

O halde…

Kaz dağlarımızı biz savunacağız biz…

Bu dağlarda durursa kalbim bir gün…

Düştüğüm yere gömün…

Yüreğim dağ çiçeklerindedir…