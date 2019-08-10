Komünist başkan zor durumda: Vatandaştan 25’er lira istiyor

31 Mart seçimlerinden sonra belediyeyi 68 milyon lira borçla devralan komünist Başkan Maçoğlu, belediyeye ait resmi internet sayfasından yayınladığı bildiri ile Tunceli halkından yardım istedi. Belediyenin gelirlerinin yatırımlar için yeterli olmadığını dile getiren Başkan Maçoğlu, vatandaşlara belediyeye 25 liralık destek olmaları çağrısında bulundu.

KAMPANYA BAŞLATTI

Belediyenin borcundan ötürü yeterli hizmet ve planlanan projeleri hayata geçirememesinden dolayı düzenlenen kampanya resmi internet sitesinden ve Başkan Maçoğlu’nun sosyal medya hesabından duyuruldu. Resmi siteden Başkan Maçoğlu’nun imzasıyla yapılan açıklama da şöyle denildi: “Biliyoruz ki; halkın ödediği vergiler yerel yönetimler alanında ulaşım, iletişim, konut, içilebilir su, sağlık, eğitim, kültür, yeşil alan gibi bir kentin temel ihtiyaçlarının çözülmesi için kullanılması gerekmektedir. Şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği açıkladığımız belediye bilançolarından bir kez daha gördüğünüz gibi belediyemizin durumu da borçlu durumda olan diğer belediyelerden farksızdır. Ne var ki bu durumu gerekçe yaparak eli kolu bağlı oturmak, bizim asla kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Ve bu bizim tarzımız da değildir. Bu memleket ve kentimiz için bir şeyler yapmak isteyen, vicdanlı, sorumlu insanların destekleri temelinde ve yaptıkları yaratıcı önerileri gönüllü bir kampanyaya çevirme kararı verdik. Daha doğru bir açıklama ile söylersek etkili kitlesel bir seferberlik başlatma kararına vardık. Halkımızın sunmak istediği, küçük büyük ama değerli desteklerle üretimden sosyal alanlara, ulaşımdan suya, eğitimden sağlığa, konuttan turizme ve alt yapısına kadar birçok projenin adımlarını bu halk seferberliği ile başlatmış olacağız. Esas çözüm gücü olan Tunceli halkı ve dostlarını içeride dışarıda başlattığımız seferberlik fırtınasına katılarak insanlığa örnek olacak bir kent yaratmaya davet ediyoruz. Bunu mutlaka başaracağız, zira halkımıza güveniyoruz. Bu nedenle 25 TL'lik destek kampanyamıza katılacağınıza olan inancımız tamdır.”

BELEDİYENİN BORCU 68 MİLYON LİRA AÇIKLANMIŞTI

2014 yılında Ovacık Belediye Başkanlığına seçilen ve 2019 yerel seçimlerde Tunceli Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Maçoğlu, belediyenin toplam borcunu 68 milyon lira olarak açıklamıştı. Başkan Maçoğlu, belediyenin gelecek 2 yılının kayyum döneminden kalan borçlarla kayıp haline getirildiğini ve bunun çözümünün de dayanışmayla bulunacağını belirtmişti.