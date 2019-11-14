Sevgilisini öldüren uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı

Olay, geçen gece Osmangazi ilçesi Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Sosin Küçükgüven yaşadığı Yalova’dan, Bursa’da görev yapan 49 yaşındaki sözleşmeli jandarma Uzman Çavuş Aydemir K.’yi ziyarete gitti.

YALOVA’DAN BURSA’YA GELMİŞ

Bir süre nizamiye içerisinde konuşan çift, daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Uzman Çavuş Aydemir K. beylik tabancasıyla Sosin Küçükgüven’e ateş etti. Göğsünden, sağ bileğinden ve sol parmaklarından yaralanan Küçükgüven kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyanlar olay yerine koşarken Aydemir K. teslim oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

“KISKANÇLIK YÜZÜNDEN ATEŞ ETTİM”

Gözaltına alınan Aydemir K. cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini itiraf ederek, “Burayı başına yıkarım, seni rezil ederim” diyerek bağırdığı sırada tabancasını çekip vurduğunu söyledi. Aydemir K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak E tipi cezaevine gönderildi. (İHA)