Siyaset caminin İÇİNDE-DIŞINDA

Veli TOPRAK / Ali Ekber ERTÜRK

AYDIN: Bozdoğan ilçesindeki Eski Camii'nin minaresine 16 Mart gecesi dev bir AKP bayrağı asıldı. Vatandaş büyük tepki gösterdi. AKP ilçe yönetimi “Biz asmadık. Delinin biri asmış” dedi. AKP bayrağı indirildi

TRABZON: Of ilçesinin AKP'li belediye başkanı ve adayı Salim Salih Sarıalioğlu, kendisini destekleyenlerle Kıyıcık Camii'ne gitti, namaz kıldı. Daha sonra camide seçim propagandası yapıldı. Rabia pozu verildi..

DÜZCE: Boğaziçi beldesinde, AKP'li belediye başkanı İbrahim Ercan'ın seçim çalışması sırasında ezan okunurken ıslıklar çalındı, silahlar sıkıldı. Akıllara iktidarın, İstanbul'da kadınları ezanı ıslıklamakla suçlaması geldi.

Aydın Bozdoğan'da caminin minaresine, AKP bayrağı asıldı. Vatandaşların tepki göstermesi üzerine AKP'liler parti bayrağını indirip yerine Türk Bayrağı'nı astı.

Aydın'ın Bozdağan İlçesi'nde Haydare Mahallesi'nde bulunan Eski Cami'nin minaresine 16 Mart gecesi AKP bayrağı asıldı. Sabah saatlerinde bayrağı gören mahalleli şaşkınlığını gizleyemedi. Bazı vatandaşlar minareye asılı bayrağın fotoğrafını çekerek, sosyal medyadan paylaşımlar yaptı.

AKP “DELİNİN BİRİ ASMIŞ” DEDİ

Aralarında AKP Bozdağan ilçe yönetiminden kişilerinden bulunduğu bir grup, minareye çıkarak AKP bayrağını indirdi ve yerine Türk Bayrağı astı. Aydın AKP İl Başkanı Ömer Özmen, “Bayrağı delinin biri gece yarısı minareye asmış. Birileri de gün ağarınca resim çekmiş. Partimize karşı bir algı yürütülmeye çalışıldı. AK Parti bayrağının yerine de Türk Bayrağı asıldı” dedi.

AKP İlçe Başkanı Kemal Bozoğlu ise “Bir vatandaşın bireysel olarak yaptığı davranış. Durumu fark edince müdahale edildi. Ortak değerlerimiz olan camilerimiz ve kışlalarımız, siyasetin olmaması gereken alanlardır. Durumu kesinlikle tasvip etmedik'' açıklaması yaptı.

Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu da konuya ilişkin “Minare camiden tamamen bağımsız ve ayrı olunca, vatandaşın birisi asmış ama sonrasında kaldırılmış. Bunda herhangi bir kasıt yok; ancak yine de konuyla ilgili inceleme başlatacağız” diye konuştu.

CAMİDE RABİALI POZ

İktidar partisinin camilerde seçim propagandası hız kesmiyor. Trabzon'un Of İlçesi Belediye Başkanı ve 31 Mart seçimlerinde de aday olan AKP'li Salim Salih Sarıalioğlu da propagandayı camiye taşıyanlardan biri oldu. Sarıalioğlu, Kıyıcık Camii'nin içerisinde önce kendisini destekleyen vatandaşlarla birlikte namaz kıldı, daha sonra da hep beraber rabia işareti yaparak poz verdi.

EZANDA ISLIK VE SİLAH SESİ

İktidar partisi AKP, 8 Mart'ta İstanbul Beyoğlu'nda eylem yapan kadınların ezanı ıslıkladıkları iddiasını sık sık seçim mitinglerinde gündeme getiriyor. Tartışmalar hâlâ gündemdeyken, AKP'nin Düzce Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan'ın seçim çalışmasında iktidar partisinin hoşuna gitmeyecek manzaralar yaşandı. Gerçek Gündem'in haberine göre seçim çalışmaları sırasında ezan okunmaya başladı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre; ezan sesi çok net bir şekilde gelmesine rağmen seçim çalışmasına devam edildi, meşaleler, ıslıklar ve silah sesleri, çekilen videoya çok net bir şekilde yansıdı.