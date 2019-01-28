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Son dakika… CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları belli oldu.

07:06 -
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Son dakika… CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu

CHP, 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul’un ilçe belediyelerinde yarışacak adaylarını açıkladı.

Açıklanan listeye göre adaylar şöyle;

Adalar: Erdem Gül
Ataşehir: Battal İlgezdi
Avcılar: Turan Hançerli
Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan
Bakırköy: Bülent Kerimoğlu
Başakşehir: Abdulhadi Akmugan
Bayrampaşa: Remzi Albayrak
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beykoz: Coşkun Tosun
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Çatalca: Cem Kara
Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım
Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt
Fatih: Soner Özimer
Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya
Güngören: İsmet Yaşar
Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı
Kartal: Gökhan Yüksel,
Pendik: Mehmet Salih Usta
Sancaktepe: Özgen Nama
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Sultangazi: Halil Bozkurt
Şile: Ali Secaattin Güney
Tuzla: Salim Gürsoy
Ümraniye: Cafer Aktürk
Üsküdar: Ahmet Kılıç
Zeytinburnu: Adil Emecan
Eyüp Sultan: Emel Bilenoğlu
Sarıyer: Şükrü Genç

 

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