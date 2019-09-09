Son Dakika… D-100’de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 52 AC 772 plakalı otomobilin arıza yaparak durduğu D-100 kara yolu Şirinevler mevkisi Aksaray istikametinde, aynı yönde giden 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bazı araçlarda sıkışan 3 yaralı itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada yola savrulan 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri araştırma ekipleri, ölen kişinin kimlik tespiti için çalışmalarını

sürdürüyor.

KAZAYI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN YARIŞTILAR

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirnekapı istikameti trafiğe kapandı. Otomobiller yan yola yönlendirilerek trafik akışı sağlandı. Olay yerinde bulunan bazı vatandaşlar cep telefonları ile kazayı görüntülemek için adeta birbirleri ile yarıştı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. AA