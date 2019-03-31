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Son dakika… Mansur Yavaş açıkladı: Yüzler gülüyor…

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüzler gülüyor, Ankara’da her şey kontrol altında" dedi. Yavaş bu mesajdan kısa bir süre sonra yeni bir paylaşımda bulunup sandıklara sahip çıkılmasını istedi.

18:32 -
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Son dakika… Mansur Yavaş açıkladı: Yüzler gülüyor…

31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanma işlemi tamamlandı, oylar sayılmaya başladı. Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından önemli bir mesaj paylaştı. Yavaş, “Yüzler gülüyor, Ankara'da her şey kontrol altında. Bereket ve huzurun Ankara'da hakim olmasına saatler kaldı. Sandıklarımızı terk etmeyelim” dedi.

İşte Yavaş’ın o mesajı;

YAVAŞ’TAN SANDIK ÇAĞRISI

Yavaş bu mesajdan kısa bir süre sonra da yeni bir paylaşımda bulundu. Sandıklara sahip çıkılmasını isteyen Yavaş, “Son sandık sayılana kadar sandıklarımıza sahip çıkmaya devam edelim. Ankara'nın geleceği size emanet değerli arkadaşlarım. Bereket ve huzura saatler kaldı” dedi.

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Son güncelleme: android-time 20:08 31.03.2019
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