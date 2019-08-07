Yargıdaki çay krizinde mutlu son: İçmediler fiyatı düştü

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde bulunan kafeteryalarda bir yıl içinde yapılan zamlar adliye personeli ile avukatların tepkisine neden oldu.

Diğer adliyelerdeki fiyatlarla karşılaştırma yapan bir avukat, fahiş fiyat uygulanması üzerine Sosyal İşler Müdürlüğü’nün kapısını çalarak, bilgi talep etti. Cevap alamayınca da suç duyurusunda bulundu. Anadolu Adliyeleri Sendikası aracılığıyla açıklama yapan adliye personeli ise fiyatlar geri çekilene kadar, çay ocaklarından alışveriş yapmayacaklarını duyurdular.

ALIŞ-VERİŞ YAPMAMA KARARI ALMIŞLARDI

Anadolu Adliyeleri Sendikası tarafından geçtiğimiz ay yapılan duyuruda da “Hiçbir duyuru olmaksızın marka fiyatları 1 TL’ye çıkarılarak, çay ocaklarında yapılan her alışverişte; tek seferde yüzde 25, son 3 ay içerisinde ise yüzde 100 zam yapılmıştır. Fiyatlar geri çekilene kadar adliye çalışanlarımızın çay ocaklarından alışveriş yapmamalarını duyuruyoruz” ifadelerine yer verildi.

ÇAY KRİZİ MUTLU SONLA BİTTİ

Sözcü’nün de gündeme getirdiği çay krizi bugün mutlu sonla bitti. 7 liraya satılan çayın fiyatı 2, 9 liraya satılan Türk kahvesinin fiyatı ise 6 liraya indirildi. Zammın geri alınmasının ardından personelin ve avukatların yeniden adliye kafetaryasını kullanmaya başladıkları gözlendi.