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Yargıdaki çay krizinde mutlu son: İçmediler fiyatı düştü

Kartal'daki Anadolu Adliyesi’nde bulunan kafeterya geçtiğimiz ay içecek ve yiyeceklere zam yapmıştı. Adliye personelinin ve avukatların isyanını da Sözcü gündeme getirmişti. Personelin "Zamlar geri çekilene kadar alışveriş yapmayacağız" kararı almasının ardından bir avukat da durumu yargıya taşımıştı. Adliyedeki 'fahiş çay ve kahve' tartışması bugün mutlu sonla bitti. Çay fiyatı 7'den 2, kahve ise 9'dan 6 liraya indirildi.

Sevgim Begüm YAVUZ
12:38 -
Haberler Gündem
Yargıdaki çay krizinde mutlu son: İçmediler fiyatı düştü

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde bulunan kafeteryalarda bir yıl içinde yapılan zamlar adliye personeli ile avukatların tepkisine neden oldu.

İşte isyan ettiren eski tarife

Diğer adliyelerdeki fiyatlarla karşılaştırma yapan bir avukat, fahiş fiyat uygulanması üzerine Sosyal İşler Müdürlüğü’nün kapısını çalarak, bilgi talep etti. Cevap alamayınca da suç duyurusunda bulundu. Anadolu Adliyeleri Sendikası aracılığıyla açıklama yapan adliye personeli ise fiyatlar geri çekilene kadar, çay ocaklarından alışveriş yapmayacaklarını duyurdular.

7 liraya satılan çayın fiyatı 2 liraya çekildi. 9 liraya satılan kahvenin fiyatı ise 6 lira oldu.

ALIŞ-VERİŞ YAPMAMA KARARI ALMIŞLARDI

Anadolu Adliyeleri Sendikası tarafından geçtiğimiz ay yapılan duyuruda da “Hiçbir duyuru olmaksızın marka fiyatları 1 TL’ye çıkarılarak, çay ocaklarında yapılan her alışverişte; tek seferde yüzde 25, son 3 ay içerisinde ise yüzde 100 zam yapılmıştır. Fiyatlar geri çekilene kadar adliye çalışanlarımızın çay ocaklarından alışveriş yapmamalarını duyuruyoruz” ifadelerine yer verildi.

FOTO:SÖZCÜ – Adliye kafetaryasında çay fiyatı 2 liraya indirildi.

ÇAY KRİZİ MUTLU SONLA BİTTİ

Sözcü’nün de gündeme getirdiği çay krizi bugün mutlu sonla bitti. 7 liraya satılan çayın fiyatı 2, 9 liraya satılan Türk kahvesinin fiyatı ise 6 liraya indirildi. Zammın geri alınmasının ardından personelin ve avukatların yeniden adliye kafetaryasını kullanmaya başladıkları gözlendi.

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Son güncelleme: android-time 12:41 07.08.2019
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