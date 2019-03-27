Halı sahada sakatlanmaları engellemek için 5 önemli nokta

Futbolun bir oyun olduğunu belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Osman Lapçın, “Futbol bir oyundur, sadece sağlıklı bir yaşam sürmek için değil eğlenmek ya da sosyalleşmek için de yapılabilecek bir faaliyettir. Ancak sağlıklı bir yaşam için daha farklı aktiviteler yapılmalıdır.

Halı saha maçlarında en çok ayak bileği bağ yaralanmaları, ayak bileği kırıkları, diz ekleminde menisküs yırtıkları, ön çapraz bağ yaralanmaları, aşil tendon yaralanmaları ve kopmaları, omuz ekleminde çıkık, el bileği kırıkları görülmektedir.

ISINMADAN ÇIKMAK EN TEMEL SORUN

Halı sahada sakatlanmaların temel nedeni; sürekli olarak kas ve bağları güçlendirici egzersiz yapmadan ve maç öncesi de ısınmadan sahaya çıkmaktır.

Bu nedenlerin yanında halı saha beton üzerine konulmuş sentetik bir zeminden oluşmaktadır. Bu zemine uygun olmayan ayakkabıların kullanılması da sakatlanmalara yol açmaktadır.

Hiçbir travma yokken de maç esnasında sakatlanmalar çok sık görülmektedir. Bu sakatlanmaların nedeni de çoğunlukla zeminden kaynaklanmaktadır. Bu tür sakatlanmalar genelde koşarken ayakkabının zemine takılması ya da ayakkabının zeminde gerektiği durumlarda kaymaması sonucu bacağın üzerinde yapılan ani dönme hareketleri kırık ya da bağ yaralanmalarına neden olur.

Halı saha maçlarında sakatlanmaları engellemek için 5 önemli nokta

*Kasları germeye ve güçlendirmeye yönelik egzersizler günlük hayatta devamlı yapılmalı

*Maç öncesi mutlaka ısınma hareketleri yapılmalı

*Oyun esnasında yorulmak da sakatlanmalara neden olabileceği için düzenli olarak haftada birkaç kez efor kapasitesini artıracak düz koşular yapılmalı

*Halı saha zeminlerinin yıpranmış olması sakatlanmalara neden olacağı için halı saha zemini kontrol edilmeli

*Halı saha zeminine uygun ayakkabı seçilmelidir.

Halı saha sakatlanmalarında ilk müdahale çok önemlidir bu nedenle bir sakatlanma meydana geldiğinde oyuna hemen son vererek sakatlanan kişiye soğuk kompres uygulamasına başlanmalıdır ve sakatlanan yeri hareket ettirmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.” dedi.