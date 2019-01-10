Öksürüğü kesen tedavi yöntemleri: Öksürüğü nasıl geçer?

Ciddi bir hastalığın belirtisi olabilen ya da tıbbi müdahale gerektirmeden kendi kendine iyileşebilen öksürüğü kesen tedavi yolları nedir? Öksürüğe neden olan sebepler ve öksürük tedavisi hakkında merak edilenler haberimizde...

Hastalığa yakalandığınızda psikolojik olarak sizi yıpratan hele bir de gıcık olarak tabir edilen şekilde devam ederse iyice bezdiren öksürük nasıl geçer? Aslında bir hastalık olmayan vücudun savunma mekanizması olduğu söylenen öksürüğe neden olan sebepler nelerdir? Öksürük nasıl tedavi edilir? Hepsi ve daha fazlası için haberimizi okumanız yeterli…

ÖKSÜRÜK NEDİR?

Tıbbi tanımı Tussis olarak da bilinen öksürük, yabancı parçacıkların, mikropların, irritanların, sıvıların ve mukusun boğazı ve solunum yolunu temizleyen gönüllü veya istemsiz bir harekettir; Akciğerlerden hızlı bir hava atılımıdır. Öksürük kasıtlı veya bir refleks olarak yapılabilir. Ciddi bir hastalığın belirtisi olabilse de, sıklıkla, tıbbi müdahale gerektirmeden kendi kendine iyileşir.

ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ

Viral bir enfeksiyonun neden olduğu öksürüğü tedavi etmenin en iyi yolu, bağışıklık sisteminin onunla başa çıkmasına izin vermektir. Genellikle, bu tür öksürükler kendi başlarına ortaya çıkar.

Bir doktor öksürüğü tedavi ediyorsa, nedenine odaklanacaktır; örneğin, bir ACE inhibitörüne bağlıysa, kesilebilir.

Kodein, dekstrometorfan ve diğer öksürük baskılayıcılar genellikle öksürüğü olan kişiler tarafından kullanılır.

Bununla birlikte, öksürük ilaçları hakkında çok fazla araştırma yoktur ve bunların semptomları ne kadar azaltabileceği bilinmemektedir.

ÖKSÜRÜĞÜNÜZÜN SEBEBİ ZATÜRE İSE DİKKAT!

Zatüre( pnömoni), akciğer dokusunun iltihabıdır. Yaş ve hastaların diğer hastalıkları ile beraberlik gösterdiğinde ölümcül sonuçlar doğurabilir. Düşmeyen ateş, sırt ağrısı, balgamlı öksürük, hırıltılı solunum ve halsizlik şikâyetleri olan ve özellikle ek hastalıkları olan tüm hastalar en yakın göğüs hastalıklarına başvurmalıdır. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Kasapoğlu Hürkal cevapladı.

ÖKSÜRÜĞE SEBEP OLAN NEDENLER

Öksürüğün çoğunluğu virüslerden kaynaklanır ve tedavi olmaksızın temizlenir.

Akut (kısa süreli) öksürük nedenleri: Çoğu durumda, enfeksiyon üst solunum yolundadır ve boğazı etkiler, bu URTI veya URI (üst solunum yolu enfeksiyonu) olarak bilinir. Bunlar:

– Grip

– Soğuk algınlığı

– Larenjit

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Eğer bir LRTI (alt solunum yolu enfeksiyonu) ise, akciğerler enfekte olur ve / veya solunum yolları nefes borusundan aşağı iner. Bunlar:

– Bronşit

– Zatürre

– Akut öksürük de saman nezlesi neden olabilir.

Kronik (uzun süreli) öksürük nedenleri aşağıdakiler olabilir:

– Sigara içmek

– Burnun arkasından boğazdan damlayan mukus (nazal damlama sonrası)

– GERD (gastro-özofageal reflü hastalığı)

– Astım

– Bazı ilaçlar (ör., ACE inhibitörleri)

Çocuklarda kronik öksürük genellikle astımdan kaynaklanır, fakat aynı zamanda burun-burun damlası veya GÖRH gibi durumlardan da olabilir. Erişkinlerde kronik öksürüğün daha az yaygın nedenleri arasında TB (tüberküloz), akciğerde mantar enfeksiyonları ve akciğer kanseri bulunur.

NE ZAMAN DOKTORA GÖRÜNMELİ?

– Öksürük şiddetli ise, bir doktor tarafından değerlendirilmelidir.

– Bir öksürük iyileşmeden 3 hafta boyunca devam ederse, doktora gidilmesi mantıklıdır.

Çoğu durumda, öksürüğün altında yatan ciddi bir şey olmayacaktır, ancak nadir durumlarda uzun süreli öksürük, akciğer kanseri veya kalp yetmezliği gibi tedavi gerektiren bir hastalığın belirtisi olabilir.

Diğer nedenler ise şunlardır:

– Kötüleşen öksürük

– Boyun bölgesinde şişme veya topaklar varsa

– Kilo kaybı

– Ciddi öksürük

– Yutma güçlüğü

– Sesin sesindeki kalıcı değişiklikler

– Kan tükürme

– Nefes almada zorluk

– Göğüs ağrısı

– İyileşmeyen ateşler

AKCİĞER KANSERİNDE ERKEN TANININ ÖNEMİ

TEŞHİS

Doktor öksürüğün soğuk algınlığı veya gripten kaynaklandığına karar verirse, genel tavsiye dinlenmek, bol sıvı tüketmek ve öksürüğün geçmesini beklemek olacaktır. Vakaların çoğunda, bu tarz öksürük 1-2 haftada iyileşir.

Birkaç haftadan uzun süredir devam eden viral bir enfeksiyonun neden olduğu öksürük muhtemelen tıbbi tedavi gerektirecektir.

Doktor göğüs röntgeni gibi bazı tanı testleri isteyebilir; Enfeksiyona neyin neden olduğunu belirlemek için analiz için bir laboratuvara gönderilebilir.

Hastadan bir makineye bağlı olarak nefes alması ve nefes vermesi istenebilir; Bu, astım veya amfizemde yaygın olan hava yollarının bir engele (bu teste spirometri denir) sahip olup olmadığının belirlemesine yardımcı olur.

Astım tanısı konulursa hastaya astım ilacı verilebilir.

Bazen doktor hastayı bir akciğer veya kulak, burun ve boğaz (KBB) uzmanına yönlendirebilir.