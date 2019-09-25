Şeker (Diyabet) hastalığının nedenleri nelerdir? Diyabet nasıl anlaşılır?

Diyabet yani şeker hastalığı, vücudun kan şekeri olarak da bilinen kan şekeri işleme olanağını bozan bir durumdur. Ölümcül birçok hastalığın ortaya çıkmasında birinci sırada rol oynayan ve dünyanın her yerinde çok yaygın olarak görülen şeker hastalığı hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Tam adı Diabetes Mellitus olan şeker hastalığının nedenleri nelerdir? Diyabet nasıl anlaşılır? İşte cevapları…

ŞEKER HASTALIĞI (DİYABET) HAKKINDA

Genel olarak şeker hastalığı olarak bilinen diabetes mellitus, yüksek kan şekeri sağlayan metabolik bir hastalıktır. İnsülin hormonu şekeri kandan hücrelere taşıyarak enerji depolamak için kullanır. Diyabet ile vücudunuz ya yeterli insülin yapmaz ya da yaptığı insülini etkili bir şekilde kullanamaz. Diyabetten tedavi edilmeyen yüksek kan şekeri, sinirlerinize, gözlerinize, böbreklerinize ve diğer organlara zarar verebilir.

Kronik diyabet koşulları arasında tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet bulunur. Potansiyel olarak geri dönüşlü diyabet koşulları arasında prediyabet – kan şekeri seviyelerinizin normalden daha yüksek olduğu, ancak diyabet olarak sınıflandırılacak kadar yüksek olmadığı durumlarda – ve hamilelik sırasında ortaya çıkan ancak bebek doğumundan sonra düzelebilecek gestasyonel diyabet vardır.

Birkaç farklı diyabet türü vardır. Bunlar:

– Tip 1 diyabet, bir olan otoimmün bir hastalıktır . Bağışıklık sistemi , insülinin yapıldığı pankreastaki hücrelere saldırır ve yok eder . Bu saldırıya neyin neden olduğu belli değil. Diyabetli kişilerin yaklaşık yüzde 10’unda bu tür var.

– Tip 2 diyabet, vücudunuz insüline dirençli hale geldiğinde oluşur ve kanınızdaki şeker birikir.

– Prediyabet, kan şekeri normalden yüksek olduğunda ortaya çıkar, ancak tip 2 diyabet tanısı için yeterince yüksek değildir.

– Gebelik diyabeti, hamilelik sırasında yüksek kan şekeridir. Plasenta tarafından üretilen insülin bloke edici hormonlar bu tip diyabete neden olur.

Diabetes insipidus adı verilen nadir bir durum, benzer bir isme sahip olmasına rağmen, diabetes mellitus ile ilişkili değildir. Böbreklerinizin vücudunuzdan çok fazla sıvı alması farklı bir durumdur.

Her diyabet tipinin kendine özgü semptomları, nedenleri ve tedavileri vardır.

ŞEKER (DİYABET) NASIL ANLAŞILIR?

Şeker hastalığı belirtileri, kan şekerinizin ne kadar yükseldiğine bağlı olarak değişir. Bazı insanlar, özellikle de prediyabet veya tip 2 diyabet hastaları başlangıçta semptomlarla karşılaşmayabilirler. Tip 1 diyabette semptomlar hızlı bir şekilde ortaya çıkma ve daha şiddetli olma eğilimindedir.

Tip 1 ve tip 2 diyabetin belirti ve semptomlarından bazıları şunlardır:

– Artan susuzluk ve sık idrara çıkma

– Açlığın artması

– Yorgunluk

– Bulanık görme

– Ayaklarda veya ellerde uyuşma veya karıncalanma

– İyileşmeyen yaralar

– Açıklanamayan kilo kaybı

– İdrarda ketonların varlığı (ketonlar, yeterli insülin olmadığında ortaya çıkan kas ve yağ parçalanmasının bir yan ürünüdür)

– Sinirlilik

– Diş eti veya cilt enfeksiyonları ve vajinal enfeksiyonlar gibi sık görülen enfeksiyonlar



Gebelik diyabeti

Gebelik diyabetli kadınların çoğunda herhangi bir belirti yoktur. Bu durum genellikle rutin kan şekeri testi veya genellikle 24. ve 28. haftalar arasında yapılan oral glukoz tolerans testi sırasında tespit edilir. Nadir durumlarda, gestasyonel diyabeti olan bir kadın da susuzluk veya idrara çıkmada artış yaşayacaktır.

Tip 1 diyabet herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir, ancak çocukluk veya ergenlik döneminde sıklıkla görülür. Tip 2 diyabet ise (daha yaygın olan tip), 40 yaşın üzerindeki kişilerde daha yaygın olmasına rağmen, her yaşta gelişebilir.

ŞEKER HASTALIĞININ NEDENLERİ

– Tip 1 diyabetin nedeni

Tip 1 diyabet, bağışıklık sisteminiz, vücudun enfeksiyonla mücadele sistemi, pankreasın insülin üreten beta hücrelerine saldırıp tahrip ettiğinde ortaya çıkar. Bilim adamları, tip 1 diyabetin genlerden ve hastalıkları tetikleyebilecek virüsler gibi çevresel faktörlerden kaynaklandığını düşünüyor.

Tip 2 diyabetin nedeni

Tip 2 diyabet (en yaygın diyabet şekli) yaşam tarzı faktörleri ve genler gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanır.

– Şişmanlık

– Hareketsiz bir yaşam tarzı

– Artan yaş

– Kötü beslenme

– Sık gebelikler



Gebelik diyabetinin nedeni

Gebelik diyabeti hamilelik sırasında hormonal değişikliklerin sonucudur. Plasenta, hamile bir kadının hücrelerini insülinin etkilerine daha az duyarlı hale getiren hormonlar üretir. Bu hamilelik sırasında yüksek kan şekeri neden olabilir.Hamilelik sırasında fazla kilolu olan veya hamileliği sırasında fazla kilo alan kadınların gebelik diyabeti geçirme olasılığı daha yüksektir.

Diğer nedenler

Genetik mutasyonlar, diğer hastalıklar, pankreasın zarar görmesi ve bazı ilaçlar diyabete neden olabilir.