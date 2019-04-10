Eminim sabaha kadar oyları sayıyordur:

“1… 3… 7… &… ?… %… !.. X… =… 14.000… L +24 000 000…J… *-)…^o)… L……”

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Son rakamlara göre yaklaşık 14 bin oy fazladan İmamoğlu'na…

“Belediye başkanı olamaz” diyen kaç?..

Bir…

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Gerçekten de bu arkadaşların demokrasiden anladıkları böyle bir şeydir işte; seçimin, sandıkların oyların bir anlamı yok…

O bir tek kişi ne diyorsa o'dur…

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Her seçimde, 27 maddelik seçim kanununa kafasına göre bir madde ekliyor:

Seçim Kanunu Madde 28:

“Atı alan Üsküdar'ı geçer…”

Seçim Kanunu Madde 29:

“Cumhurbaşkanı bir oy fazla alsın, seçilmiştir…”

Seçim Kanunu Madde 30:

“13-14 bin oyla seçimi kazandım havasına girmeye kimsenin hakkı yoktur…”

Seçim Kanunu Madde 31:

“Oylar böyle çıkarsa demek ki sandıkta hırsızlık var…”

Seçim Kanunu Madde 32:

“Örgütlü hırsızlık olunca ne oluyor, savcı devreye giriyor…”

Seçim Kanunu Madde 33:

“Yargı bakacak, hemen öyle seçildim yok…”

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Oylar sayıldı, İmamoğlu 14 bin kadar önde…

Şimdi kazandı mı?..

Hayır…

Yüksek Seçim Kurulu'na baskı yaparak, İstanbul'da seçimin tümden yenilenmesini istiyorlar…

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Alınacak sonucu dikkatle izleyin…

İstanbul'da seçim tekrarlanırsa, bu Türkiye'de demokrasinin ve hukukun çoktan bittiğinin kanıtı olacak…

“Seçimle geldi ama seçimle gitmez” diyenler belki haklı çıkacaklar…

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Ama içiniz rahat olsun sevgili dostlar…

Bu kadar baskıya, bu kadar devlet gücüne, bu kadar harcamaya, bu kadar seçim rüşvetine, bu kadar tehdide, bu kadar yırtınmaya rağmen, AKP tüm büyük illeri ve ülkenin yüzde yetmişini kaybetmişse, bu milleti kaybettiğini gösterir…

Sonudur…

Bir kanun maddesi daha vardır çünkü, tüm maddelerden önde:

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir…”