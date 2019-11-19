Erdoğancı mısınız?

Siyaset…

İnsanoğlu bu sözcüğü 14. yüzyıldan sonra kullanmaya başladı.

Devlet işlerini düzenleme ve yürütmekle ilgili özel görüş veya anlayışı ifade eder siyaset. Genel anlamıyla hedefi; insanları etkilemektir. Kuşkusuz… Her döneme, her topluma göre etkileme biçimleri farklılık gösterir.

Siyaset akıl işidir; aklı kullanma sanatıdır.

Ülkenin kahir ekseriyetinin/ezici çoğunluğunun sevdiği Atatürk'ü 10 Kasım'da eleştirirseniz, politikacı olarak aklınızla değil, duygunuzla konuştuğunuzu sergilersiniz!

Evet Erdoğan'dan bahsediyorum; 10 Kasım günü alfabe eleştirisi yapması, duygusal ezberinin Soğuk Savaş döneminde kaldığını gösteriyor! İngiliz-ABD gölgesinde “yeşertilen/yeşillendirilen” ulusalcılık-milliyetçilik karşıtı siyaset hissinden kendini kurtaramıyor.

Biliyoruz: Atatürk'ü hiç sevmiyor. Bir Müslüman ülkede insanlar nasıl olur da Atatürk'e aşkla bağlanır kavrayamıyor. Hırslanıyor. Anıtkabir'e gitmeyi hiç istemiyor. Ama Atatürk karşıtı görünmenin siyaseten kendine çok zarar vereceğini biliyor. “Atatürk” demeyip sandık uğruna törenlere katlanıyor! Bu sebeple… Ulusal yas ve milli bayramlarda mutlaka gereksiz çıkış yapıyor.

Soru şu:

Erdoğan'ın bu köhne politik anlayışını bilmemiz, AKP iktidarının her yaptığına “tu kaka” dememize mi sebep olmalı? Böyle bir siyasi tutum doğru mu?

DİDİŞMEKTEN İBARET

Yazdım. Erdoğan'a seslendim: On gün sonra Kuzey Suriye'ye askeri operasyon yapacağınızı biliyorsunuz ama BM toplantılarında PKK/PYD'nin terör faaliyetlerini değil, Mursi'yi anlatıyorsunuz!

Son ABD gezilerinde gördük; akılları başlarına geldi; PKK/PYD içyüzünü anlattılar, Amerikan kamuoyuna gerçekleri ilettiler. Doğrusunu yaptılar.

Yazdım. “Tabii ki Erdoğan Trump ile görüşmeye gitmelidir” dedim. Kötü mü oldu? Sözde Ermeni soykırım tasarısı bile geri çekildi…

İşte… Ben bunları yazdım diye, “Kara Kutu-Yüzleşme Vakti” kitabımın imza gününde okuyucu “Erdoğan destekli (!)” yazılarımın sebebini soruyor.

Dedim ki:

Siyaset “toptancılık” değildir.

Siyaset hakikat zemininde yapılmalıdır.

“Muhalifim” diye iktidarın illa her adımını eleştirmek yanlıştır.

Doğru'ya doğru… Yanlış'a yanlış diyeceksiniz.

Bunu iktidara bakarak değil; kendi inandıklarınız-politik çizginiz gereği söyleyip yazacaksınız!

Bu sizi güvenilir yapar.

Bu sizin eleştirilerinizin değerini artırır.

Bizde siyaset adeta “laf sokma işine” dönüştürüldü. Bu çözümsüz siyaset dili AKP'nin “hediyesi” bize!

Mahalle ayrımının kendisine yaradığını gören AKP, yıllardır mahalle duvarlarını elinden geldiğince yükseltmeye çalışıyor. O duvarı ancak gerçekleri savunarak yıkabiliriz; hemen her konuda didişerek değil. Yani:

Tabii ki Erdoğan'ın (tıpkı FETÖ konusunda olduğu gibi) Suriye politikası konusunda başta büyük hatalar yaptığını söyleyeceğiz. Ama Erdoğan Suriye yenilgisinden ders çıkardı ise bunu da göreceğiz. Ve bu yeni duruma dair siyaset geliştireceğiz-üreteceğiz.

Siyaset hırsa yenilip sağduyuyu kaybetmek değildir.

AMİGO OLMAK

Dünyadaki İsrail lobisi “Kürdistan” kurulmasının önüne geçen Mehmetçik'e ateş püskürüyor.

Hal böyleyken biz hâlâ Trump'ın mektubuna mı takılıp kalacağız? Bu dış politikamızın belkemiği olabilir mi?

Siyaseti biçime indirgemenin sebebi, politik birikim ve tecrübe eksikliğidir.

Maalesef kimi insanımız kendini bu girdaptan çıkaramıyor; elindeki “Kara Kutu-Yüzleşme Vakti” kitabında Erdoğan'ın küresel ilaç şirketlerine nasıl boyun eğdiğini yazıyorum; ama okuyucu hâlâ “siz Erdoğan'ı mı destekliyorsunuz” diye soruyor! Bazen söz bitiyor… Kimi okuyucu amigo olmanızı istiyor! 34 yıllık gazetecilik hayatımda hiç “tribün taraftarı” olmadım; sadece gerçekleri savundum, yazdım. Kaybetme ihtimalim olsa da haklı tarafta durmakta ısrar ettim. Ne duygularıma yenildim ne de okuyucunun duygularını okşadım…

Bilirim ki: Aksi türlüsü hakikat çizginizde büyük savrulmalar yaratır. Emperyalizmi bile savunur hale geliverirsiniz!

Keşke herkes büyük devrimci Atatürk'ün nasıl siyaset dehası olduğuna kafa yorsa? Aklı olan, gerçekçi liderler kazanır. Duygularına yenilenler değil…

Yani arkadaş!

Politik duyguların sizi kontrol etmesine izin vermeyin. Size yakışan akılcı düşüncedir.

Halkı, hakikat ile kazanırsınız; gözü kara hırsla değil…

Dürüstlük ise en iyi siyaset; ve elbet kazanır…