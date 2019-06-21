Tek adam demokra'sisi demeyeceğiz.

İsmet İnönü'ye “Hitler” dedi.

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Bülent Ecevit'e… “Zavallı, yaşlı, fiziken çökmüş, bitmiş, bakın her tarafı kırılıp dökülmeye başladı, artık çelik korselerle duruyorsun, düş milletin yakasından düş, git, çekilmesini bilmiyor, kişisel hırsından gitmiyor, ülkeyi hastaneye çevirme, ölümün ertelenmesi, ötelenmesi, hayatın yaşandığı anlamına gelmez” dedi.

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Süleyman Demirel'e… “Otur oturduğun yerde, 87 yaşındasın hâlâ ortalığı karıştırıyorsun, otur da bey zannetsinler, bu milletin 70'li 80'li yıllarını heba etmiş o zat, gelmiş kaç yaşına, ayakta duramıyor, hâlâ çete kardeşliği yapıyor, çetelere kefil oluyor” dedi.

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Deniz Baykal'a… “Virüs, fitneci, işe yaramaz, düzeysiz, çirkin, seviyesiz, dönek, kaba, ahlaksız iftiracı, hezeyan bataklığında debeleniyor, kayışları eskidi, dürüst ol, senin kitabında dürüstlük hiç yazmaz mı Allah aşkına, komik, gülünç, televole programlarında şov yap, çamur, çete avukatı, mafya avukatı” dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'na… “Cibilliyetsiz, yüz karası, seviyesiz, bahtsız bedevi, bu tertemiz alnımı senin o kirli dudaklarına sürdürmem, Pensilvanya maşası, Kandil ortağı, katil Eset'in arkadaşı, Dhkp-c avukatı, terör örgütüne üye olduğunu görürseniz şaşmayın, eli kanlı darbeci, cani ruhlu, soysuz, tinerci, tükürdüğünü yalayan, çapsız, sığ, şizofren tip, ahlak yoksunu, namussuz, siyasi sapık, densiz, edepsiz, cüce, yeteneksiz tip, cahil, fırıldak, etrafa zehir saçıyor, yaradana karşı küstah, haysiyetsiz” dedi.

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Devlet Bahçeli'ye… “Vampir, kan emici, ırkçı, kafatasçı, çakma milliyetçi, şehit sömürücüsü, ağzından salyalar akıyor, köksüz, müfteri, alçak, adi, cahil, çirkin, bilinçsiz, hasta kafa, Pensilvanya ortağı, eşkıya, bostan korkuluğu, zihniyle dili arasındaki kayış koptu, evladı yok bunun, aile nedir bilmez, çoluk çocuk nedir bilmez, marjinal sol örgütlerin maymunu, harcırahlarımı sadaka olarak sana vereyim, alçak, zehirli dil, rezil, çakal, senin etrafındakiler insan suretindeki ahlaksız, senin etrafındakiler esfel-i safilin, uçma özürlü, ikiyüzlü, namert” dedi.

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Selahattin Demirtaş'a… “Vampir, ceberrut, şuursuz, vicdansız, terbiyesiz, haddini bil, iblisin yolundan yürüyenler, bunlar ateist, bunlar zerdüşt, nekrofiller, ölü seviciler, bunlar nebbaş, bunlar mezarlık soyguncusu, mankurt, eline saz tutuşturarak bar sanatçısı gibi pazarlıyorlar” dedi.

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Meral Akşener'e… “Utan utan, terbiyeden mahrumsun, hadsiz, edepsiz, seviyesi kapasitesi çapı bu, milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor, birileri şu anda cezaevinde süre dolduruyor, aynı yola sen de düşebilirsin, hanımefendinin kaçacak deliği yok, milletvekili değil, onunla hesaplaşacağız, onun hesabı ağır olacak, bu kadın şirazesinden çıkmış” dedi.

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Temel Karamollaoğlu'na… “Çamlıca Camisi'ni bir kere doldursunlar ellerini öperim diye bir hezeyanı dile getiriyor, ben öptürmem, çünkü temiz elimi kirletmem, ey zavallı yaa, tarih bilmez, siyasetten nasibini almamış, cahil insan” dedi.

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CHP'ye… “Geçmişi lekeli, cibilliyetsiz, sicili bozuk, kanalizasyon çukuru, çöplük, pislik, tezek, bunlarda din iman yok, azgın azınlık” dedi.

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Hayır diyenlere… “Darbeci” dedi.

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Millete… “Zillet” dedi.

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Biat etmeyen gazetecilere… “Tasmalılar, akbabalar, maaşlı şarlatanlar, terörist, ajan, kaleminden pislik akıyor, provokatör, ahlaksız, alçak zihniyet, soytarı, insan müsveddesi, sürüngen” dedi.

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Hüsamettin Cindoruk'a… “Ulan kendine gel, terbiyesiz, beyni sulanmış yav, aklı git gel yapıyor, be ahmak, bunun bedelini ödeyecek” dedi.

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Mansur Yavaş'a… “Adamda her türlü yolsuzluk var, sahte senet cambazı, vergi kaçakçısı, bu şahıs kimin adayı belli değil, bu seçime girebilse dahi seçimden sonra çok ciddi bedel ödeyecek, benim milletim terör örgütü destekçilerine oy vermez” dedi.

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Ekrem İmamoğlu'na… “Sisi” dedi.

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“Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz?” dedi.

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E madem sordunuz, cevap veriyorum…

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Tek adam demokra'sisi demeyeceğiz.

Bu üsluba hep beraber “yetti gari” diyeceğiz.