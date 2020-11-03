ABD’de Başkanlık seçiminde son durum! Trump’tan ilk açıklama…

ABD'de 59. başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor. Seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı mevcut Başkan Donald Trump, Virgina eyaletindeki Arlington seçim merkezini ziyaret etti. Kampanya destekçilerinin alkışlarla karşıladığı Trump seçim merkezinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

* İnanılmaz mitinglerimiz ve inanılmaz zamanlarımız oldu. Florida’da çok iyiyiz, Arizona’da çok iyiyiz, Teksas’ta inanılmaz derecede iyiyiz. Her yerde iyi olduğumuzu duydum. Bence bazı muazzam sonuçlar göreceksiniz. Bence harika bir gece geçireceğiz ve daha da önemlisi harika bir dört yıl geçireceğiz.

TRUMP: AŞILAR ÇOK YAKINDA ÇIKACAK

Arizona, Florida ve Teksas gibi eyaletlerde kampanyasının iyi gittiğini söyleyen Trump, Pennsylvania’yı da kazanmanın önemine dikkat çekti. Trump, “Herkes bir araya gelmeli ve başarı bizi bir araya getiriyor” dedi.

Trump, “Kazanmak kolaydır ve kaybetmek asla kolay değildir” diyerek seçimlerde kaybeden taraf olmayacağını belirtti. Corona virüsü salgını konusunda hükümetin 2 milyondan fazla hayat kurtardığını söyleyen Trump “aşıların çok yakında çıkacağını” söyledi.

Trump, programın ardından Beyaz Saray’da dönecek ve seçim sonuçlarını burada takip edecek. Trump’ın kazanması durumunda konuşmasını Beyaz Saray’da yapması planlanıyor.

Demokratların adayı Joe Biden bugün ise kritik öneme sahip Pennsylvania’da son mitingi gerçekleştirdi. Biden seçim sonuçlarını Delaware eyaletinde takip edecek ve ABD’nin yeni başkanı olması durumunda konuşmasını burada yapacak.

ÜLKEDE ÖNLEMLER ARTIRILIYOR

Ülke genelinde seçim sonrası olası protestolara karşı önlemler arttırılıyor.

Çok sayıda Ulusal Muhafız birlikleri zırhlı araçlarla Chicago, Atlanta, Philadelphia’da şehir merkezine konuşlandırıldı.

Seçim sonrası yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı önlem alındı.

LOS ANGELES’TA OY VERME İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

Oy kullanma işlemleri eyaletten eyalete değişkenlik gösterirken bugün posta yolu ile oy kullanmayanlar sandık başında. Los Angeles halkı, yerel saatle 06.30 dan itibaren oy verme merkezlerinde sıraya girdi.

Bu yıl corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle oy kullanma işlemi, erken oy verme ve posta yoluyla da yapılıyor. Posta yolu ile oy kullanma nedeniyle Los Angeles’ta oy verme merkezlerinde kalabalık oluşmadı.

EN KRİTİK SEÇİMLERDEN BİRİ

ABD'de halkın yeni başkanını belirleyeceği ve ülkenin yakın tarihteki “en kritik” olarak nitelendirilen seçimde Demokrat Parti’nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump kıyasıya mücadele ediyor.

Covid-19 nedeniyle çok sayıda eyalette başlayan erken oylama sürecinde kullanılan oylar 100 milyonu aştı. 35 milyondan fazla seçmen oy pusulalarını sandık merkezlerine elden vermeyi tercih ederken, posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 65 milyona yaklaştı.

EN FAZLA DELEGEYİ KAZANAN BAŞKAN OLACAK

Halk yeni başkanı ile birlikte 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı ile 100 üyeli Senato’daki 35 sandalye için oy kullanıyor.

Ülkede oy verme işleminin başlama ve bitiş saati, üç farklı saat dilimi nedeniyle eyaletlere göre farklılık gösteriyor.

Seçim sürecinde yapılan anketler başkanlık için Demokratların adayı Biden’ı gösterse de Trump’ın şansı analizlere göre devam ediyor.

Ülkede en fazla oyu alan değil, en fazla delegeyi kazanan aday başkanlık koltuğuna oturuyor. Başkan olabilmek için yeterli delege sayısı ise 270.

MELANIA TRUMP OYUNU KULLANDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump da Florida’da oy kullanmak için sandık başına gitti. 50 yaşındaki First Lady, West Palm Beach şehrinde bulunan Morton and Barbara Mandel Recreation Center’da oyunu kullandı. Melania Trump, gazetecilerin kime oy verdiği yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.

“OY VERMEYİN” ÇAĞRISINA FBI’DAN SORUŞTURMA

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Başkan Adayı Joe Biden arasındaki Michigan eyaletinin Flint kentinde süren yarışta FBI devreye girdi.

Flint kenti sakinlerine bazı telefon ‘sahte çağrılarında’ oy vermemeleri konusunda bildiri yapıldığı aktarıldı. Söz konusu çağrılara ilişkin FBI´ın soruşturma başlattığı duyuruldu.

Michigan Başsavcısı Dana Nessel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Açıkçası bu yanlış ve oylamayı bastırma çabası. Uzun kuyruk yok ve bugün oy vermek için son gün. Yalanlara inanmayın! Sesinizi duyurun” dedi. (İHA, DHA)

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