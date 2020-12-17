Amerikan gazetesinden yaptırım yorumu: Erdoğan’ın tercihi

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından bu hafta Washington’dan gelen yaptırım kararının yankıları hissedilmeye devam ediyor…

ABD’nin çok okunan gazetelerinden Wall Street Journal’ın yayın kurulu bir makale yayınlayarak bu gelişmeyle ilgili değerlendirmede bulundu. Wall Street Journal’da yayınlanan başyazının başlığında “Recep Tayyip Erdoğan’ın Seçimi” kullanılırken, “Türk lider Batı’yı benimseyebilir ya da yaptırımları kabul edebilir” ifadesini kullandı.

“TEK ELEŞTİRİMİZ VAR…”

Makalede, “Türkiye bir süredir güvenilmez bir NATO müttefiki haline geldi fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan sonunda Rusya’dan S-400 savunma sistemi alacak kadar ileri gitti. Dışişleri Bakanlığı’nın pazartesi günü Ankara’ya yaptırım açıklaması talihsizdi ama kaçınılmazdı. Yaptırımlar Türkiye’nin Savunma Sanayi Başkanlığı’nı (SSB) ve üst düzey yöneticilerini hedef aldı. Bu durum can yakacaktır zira uluslararası finans kurumları SSB ile iş yapmadan önce iki kere düşünmek zorunda olacak. Pompeo yaptırımların ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Etme Yasası kapsamında alındığını söyledi. Bizim tek eleştirimiz Trump yönetiminin bu kadar geç harekete geçmiş olması” ifadesi yer aldı.

EKONOMİK FAYDANIN ADI DUYULMUYOR

Wall Street Journal’ın yayın kurulu Türkiye’nin F-35 programından çıkarıldığını hatırlatırken, “Trump yönetimi daha önce Türkiye’nin sistemi aktive etmemesi halinde yaptırım uygulanmayacağını açıklamıştı fakat o zaman Ankara neden alsın ki bu sistemi? Türkiye S-400’ün test atışını Ekim ayında yaptı. Sayın Erdoğan son yıllarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakınlaştı. Türkiye ve Rusya’nın amaçları Suriye ve Karadeniz’de ayrışsa da Putin, bu satıştan dolayı çok memnun kaldı. NATO içindeki karışıklık ve bölünmenin yanında ekonomik faydanın esamesi bile okunmuyor” yorumunu yaptı.

Gazetenin yayın kurulu tarafından imzalanan makale, “Türkiye’nin ekonomisi geçen ay ekonomik ekibini değiştiren Sayın Erdoğan’ın yönetimi altında zorlandı. Fakat ülkenin refah seviyesine ulaşmasının yolu Batı ve özellikle Avrupa Birliği ile yakın entegrasyondan geçiyor. Ankara’nın NATO müttefikleriyle bağını kuvvetlendirmesi ya da Rusya gibi ekonomik açıdan bir şey kazandırmayan bir ülkeyle ilişkisini artırması tamamen Sayın Erdoğan’a bağlı” ifadesiyle sona erdi.

İlginizi Çekebilir İngiliz Sunday Times'tan Erdoğan yorumu: Amacı Biden'dı