Avrupa’da corona virüsü vaka artışı sürüyor

Fransa hükümetine ait internet sitesindeki verilere göre, ülke genelinde son 24 saatte 38 bin 619 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 787 bin 324'e ulaştığı belirtildi.

Ülkede son 24 saatte 270 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 40 bin 439'a yükseldi. Ülke genelinde 4 bin 539'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 243 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

İTALYA’DA TAM KARANTİNA TEDBİRLERİ UYGULANIYOR

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 32 bin 616 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 935 bin 104’e ulaştığını aktardı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 331 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 41 bin 394’e yükseldiğini ifade etti.

Bakanlık, son 24 saatte 191 bin 144 kişiye Covid-19 testi yapıldığını, testlerdeki pozitiflik oranının düne göre düşerek yüzde 17,1 olduğunu belirtti. Ülkede aktif Covid-19 hastası sayısı 558 bin 636’ya yükselirken, son 24 saatte 115 kişinin daha yoğun bakıma alınması ile toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 2 bin 749'a ulaştı.

Hükümet, geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelge ile ülkedeki bölgeleri virüs bulaştırma katsayılarına (Rt) göre kırmızı, turuncu ve sarı olarak üçe ayırmıştı.

Vakaların en yoğun olduğu bölgeler kırmızı, en az olduğu bölgeler ise sarı olarak işaretlenmişti. Kırmızı bölgelerde tam karantina tedbirleri uygulanıyor. Lombardiya, Piemonte, Kalabriya ve Valle D’Aosta'ya ek olarak ülkenin kuzeyinde yer alan Alto Adige de kırmızı bölge ilan edilmesi bekleniyor.

Öte yandan Covid-19 kısıtlamaları dahilinde en az riskli olarak tanımlanan sarı bölgelerde sokağa çıkma yasağı 22.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanıyor.

PORTEKİZ’DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLIYOR

Portekiz'de artan Covid-19 vakalarının ardından bu geceden itibaren birçok bölgede gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Portekiz Başbakanı Antonio Costa yaptığı açıklamada, Portekiz'in büyük bölümünde gece sokağa çıkma yasağının getirileceğini duyururken, yasağın yürürlüğe gireceğini ve sağlık acil durumuyla beraber uygulanacağını aktardı.

Costa, “Pandemiyi kontrol altına almak için her şeyin yapılması gerektiğine dair en ufak bir şüphemiz olamaz. Bunu başaramazsak, giderek daha kısıtlayıcı önlemler almalı ve Aralık ayından ödün vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Costa, baharda olduğu gibi genel bir kilitlenmenin önüne geçmek istediklerini belirterek, “Salgını kontrol etmenin tek yolu sosyal etkileşimden kaçınmaktır. Bu pandemiyi kontrol etmek için gerekli bir önlem” dedi.

Costa, bu geceden itibaren bu ticari işletmelerin kapatılacağını ancak restoranların paket servis hizmetinde devam edeceğini aktardı.

Sokağa çıkma yasağı, başkent Lizbon ve Porto dahil ülke genelindeki 308 belediyenin 121'inde haftaiçi yerel saatle 23.00-05.00 arasında uygulanacak. Gece çalışanlar ise yasaktan muaf olacak. Cumartesi ve Pazar günleri ise yasak yerel saatle 13.00 ile 05.00 arasında uygulanacak. Yasaktan ülke nüfusunun yüzde 70'i etkilenirken, gece sokağa çıkma yasağı 2 hafta boyunca sürecek.

Portekiz'de, Ekim ayı başından bu yana günlük vaka sayısı 2 binlerden 6 binlere sıçradı. Ülkede son 24 saatte 5 bin 784 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 179 bin 324'e yükselirken, son 24 saatte 48 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 2 bin 896'ya ulaştı.

Öte yandan Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, hükümet tarafından teklif edilen ve 23 Kasım’a kadar sürecek olan sağlık acil durum ilanını onayladı. Portekiz'de salgının ilk dalgasında 6 haftalık olağanüstü hal ilan edilmişti.

21 GÜNDE VAKA SAYISI 10 MİLYON ARTTI

Çin'in Hubei eyaletinde bağlı Wuhan kentinde geçtiğimiz sene 1 Aralık'ta ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel salgın ilan edildi. Mart ayından bu yana Covid-19 salgını tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ediyor.

Ekim ayı salgında dünya için en kötü ay olarak kayıtlara geçti. Son 7 günlük dönemde küresel günlük vaka sayısının ortalaması 540 bini aştı. Küresel vaka sayısının 30 milyondan 40 milyona ulaşması 32 gün, 40 milyondan 50 milyon vakaya ulaşmak ise sadece 21 gün sürdü. (İHA)

İlginizi Çekebilir Dünya genelinde corona vaka sayısı 50 milyonu aştı