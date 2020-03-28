Azerbaycan’da ölü ve karantina altına alınanların sayısı yükseldi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını hız kesmeden yayılmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsüyle Mücadele Operasyon Karargahı, tarafından yapılan açıklamada corona virüsü nedeni ile 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 4'e ulaştığı bildirildi.

Yetkililer, hayatını kaybeden 69 yaşındaki hastanın şeker, solunum yetmezliği ve kalp rahatsızlığı gibi hastalıklara sahip olduğunu vurgularken, hastaya yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

Yetkililer, Azerbaycan, genelinde 17 kişide daha corona virüsüne rastlanmasıyla beraber tedavisi devam eden mevcut vaka sayısının ise 163'e yükseldiğini aktardı.

Yetkililer, tedavi altına alınan hastalardan 23'ünün durumunun kritik olduğunu belirtirken, diğer hastaların ise durumunun stabil olduğunu bildirdi.

Açıklamada 15 kişinin iyileşerek taburcu olduğunu ifade ederken, 23’ü ağır 163 corona virüsü vakasının tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Azerbaycan'da ilk vakanın görüldüğü günden bugüne kadar 25 binden fazla kişiye corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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