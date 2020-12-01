Biden’ın zor seçimi: 2 senatöre ihtiyacı var

Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran Demokratların 100 üyeli Senatoda oyları sadece 48. Cumhuriyetçiler 50 oyla burada çoğunluğu elinde bulunduruyor. Georgia'da bu hafta sonu yapılacak iki Senatör seçimi Biden ve ekibi için hayati önem taşıyor. Biden ekibinin üyeleri Senato’dan onay almak zorunda, Başkan’ın her kararı Senato tarafından oylanacak aksi halde süreç hayli zor geçer gibi görünüyor.

Biden'in bu durumu atlatabilmesi için hafta sonu yapılacak olan Georgia'daki seçimler çok önemli. İki senatörü Demokratların kazanması durumunda Senatoda dağılım 50-50 olacak. Bu durumda Senatoya Başkanlık edecek olan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oyu kararların Demokratların lehinde çıkmasını sağlayacak.

Cumhuriyetçilerde bu durumu lehlerine çevirmek için bütün güçleriyle Georgia’da mücadele ediyorlar. Çünkü onların kazanması durumunda Senato çoğunluğu 52-48 gibi açık ara Cumhuriyetçilerde olacak. Bu hafta sonu Trump ve ekibinin Georgia'ya gidip destek vermesi bekleniyor.