Çin’de salgının merkezinde kaybolan gazeteci aylar sonra ortaya çıktı!

Corona virüsünün ortaya çıktığı Çin, salgının gerçek boyutunu şeffaf olarak açıklamamakla suçlanırken, bir yandan da kayıp gazetecilerin akıbetiyle eleştiriliyor.

O isimlerden biri de Li Zehua. Şubat ayında salgının merkezi Wuhan’la ilgili bölgedeki arkadaşlarından bilgi aldığını söyleyen Zehua, yerel medyanın yalnızca iyi haberleri aktardığını ve gerçekleri gizlediğini öne sürmüştü. Bunun üzerine Wuhan’a gitmeye karar veren Zehua, 26 Şubat’ta sosyal medyada paylaştığı videoda 30 kilometre boyunca takip edildiğini söyledikten sonra ortadan kaybolmuştu.

KARANTİNAYA ALMIŞLAR

Zehua’nın durumu uluslararası basında da geniş yer bulurken, 25 yaşındaki gazeteci iki ay sonra ortaya çıktı. YouTube kanalında bir video paylaşan ve polis tarafından ‘kamu düzenini bozma’ suçlamasıyla gözaltına alındığını açıklayan Zehua, sorgusunun ardından herhangi bir ceza almadığını söyledi.

Salgınla ilgili kritik bölgelerde bulunduğu için karantinaya girmesi gerektiği aktarılan Zehua, elektronik cihazlarına el konulduktan sonra bir karantina merkezine yerleştirildi.

İKİ AYRI MERKEZDE KALDI

İki hafta boyunca burada kaldığını anlatan Zehua, “Güvenli bir ortamdı. Çin kanallarını izleyebiliyordum. Karantina süresi bittikten sonra, yaşadığım yerdeki bir merkezde iki hafta daha izole bir şekilde kaldım. Bu süreçlerde tüm ihtiyaçlarım karşılandı. Sonraki süreçte ise ailemle birlikteydim” dedi.

Çin’de Chen Qiushi ve Fang Bin isimli iki gazeteciden de iki ayı aşkın süredir haber alınamıyor.

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