Corona virüsü aşısıyla ilgili çarpıcı iddia: Yarım milyon köpek balığı katledilebilir

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını için aşı çalışmaları aralıksız sürerken, ABD’de faaliyet gösteren ve köpek balıklarının neslini korumak için kurulan ‘Shark Allies’ sivil toplum örgütünden çarpıcı bir iddia geldi.

Örgüt corona virüsü aşısı çalışmalarında yarım milyon köpek balığının katledilebileceğini öne sürdü. Sivil toplum kuruluşu, köpek balıklarının karaciğerinden elde edilen ‘squalene’ adlı doğal yağın, yardımcı etken madde olarak aşılarda kullanıldığını belirtti.

‘AMACIMIZ YAVAŞLATMAK DEĞİL’

Sky News’un haberine göre Shark Allies’ın kurucusu Stefanie Brendl, squalene maddesi kullanılan bir aşı adayının piyasaya sürülmesi halinde dünya nüfusuna yetecek bir doz aşı üretimi için yaklaşık 250 bin köpek balığının öldürülmesi gerektiğini kaydetti.

Bir kişinin corona virüsüne karşı bağışıklık kazanması için iki doz aşının gerektiğini belirten Brendl, bunun yaklaşık yarım milyon köpek balığının katledilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Brendl, “Aşı çalışmalarını yavaşlatmak veya engellemek niyetinde değiliz. Ancak vahşi bir hayvandan böyle bir şey elde etmek sürdürülebilir değil. Özellikle de hızla çoğalmadıkları düşünüldüğünde” dedi.

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