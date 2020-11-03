Corona virüsü salgınında son durum: Avrupa’da vaka artışı sürüyor

Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 36 bin 330 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 502 bin 763´e ulaştı.

Ülke genelinde corona virüsünden iyileşenlerin sayısının ise 120 bin 714 olduğu bildirilirken, toplam can kaybının da 37 bin 435 olduğu aktarıldı.

İTALYA’DA AKTİF VAKA SAYISI 400 BİNİ AŞTI



İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 182 bin 287 testte 28 bin 244 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 759 bin 829’a ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 353 kişinin hayatını kaybettiği, 2 Mayıs’tan bu yana en yüksek ölüm sayısının kaydedildiği belirtildi. Böylece ülkede salgında toplam can kaybı 39 bin 412’ye yükseldi.

İtalya’da aktif Covid-19 vaka sayısı 418 bin 142’ye yükselirken, son 24 saat içinde 203 kişi daha yoğun bakıma alındı. İtalya genelinde toplam 2 bin 225 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.

İtalyan hükümeti ikinci Covid-19 dalgası karşısında yeni tedbirler açıklamaya hazırlanıyor. İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre Başbakan Giuseppe Conte, ülke çapında yerel saatle 22.00- 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etmeye hazırlanıyor.

Tedbirler arasında bulaşma oranı yüksek olan bölgelerin karantinaya alınması ve hafta sonu alışveriş merkezlerinin kapatılması da yer alıyor. Yeni kısıtlamalarla toplu taşımada yüzde 50 kapasiteye düşürülecek.

İSPANYA’DA 36 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

İspanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 18 bin 669 kişide daha virüs tespit edildiği, 238 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 331 bin 756´ya, toplam can kaybı ise 36 bin 495´e ulaştı. (DHA, İHA)

ʻʻ Dünya genelinde corona virüsü salgını nedeniyle 1 milyon 216 bin 933 kişi hayatını kaybetti. 47 milyon 683 bin 232 vaka tespit edilirken, 34 milyon 221 bin 564 hasta iyileşti.

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