Corona virüsüne karşı bir aşı daha bulundu!

CNBG'nin bağlı olduğu Sinopharm şirketine bağlı çalışan ve merkezi virüsün ilk görüldüğü Wuhan'da bulunan araştırma enstitüsü tarafından geliştirilen aşının, yan etkiye yol açmadığı ve vücutta yüksek düzeyde antikor üretimi sağladığı belirtildi.

Aşı yoluyla üretilen antikorlar sayesinde vücut hastalığa karşı savaşma yeteneği kazanıyor.

BİNDEN FAZLA KİŞİ ÜZERİNDE DENENDİ

Aşıyla ilgili ilk bulgular 1120 sağlıklı denek üzerinde yapılan klinik deneylere dayanıyor.

CNBG, geniş kapsamlı ve 3. aşama deneylerini yurt dışında yapmak için girişimlerde bulunduğunu kaydetti.

İŞBİRLİĞİ YAPILIYOR

BBC’deki habere göre şirketten yapılan açıklamada, “Birçok ülkedeki şirket ve enstitünün işbirliğini güvenceye aldık” denildi.

Devlet medyasında yer alan haberlerde, aşı denemesinin, kamu şirketlerinde çalışan ve yurt dışı ziyaretlerde bulunan Çinliler üzerinde yapıldığı belirtildi.

Çin'de Covid-19'a karşı geliştirilen beş aşı adayı, insanlar üzerinde deneme aşamasında bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta AstraZeneca adlı bir ilaç firması, İngiltere’de bulunan corona virüsü aşısının Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye satışı konusunda anlaşma sağlandığını belirtmişti.