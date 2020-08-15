Dışişleri’nden Fransa-GKRY anlaşmasına tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy GKRY-Fransa arasındaki savunma işbirliği hakkındaki soruya cevap verdi.

Aksoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında 4 Nisan 2017 tarihinde imzalanan “Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması”nın 1 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girdiği bugün (15 Ağustos) duyurulduğunu aktardı.

Aksoy şu ifadeleri kullandı:

*Daha önce yapılan açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere, Ada’nın tamamını ve Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen GKRY, böyle bir anlaşma yapmaya ehil ve yetkili değildir.

*Söz konusu anlaşma, 1960 Antlaşmalarına ve bu Antlaşmalar tarafından kurulan dengeye aykırıdır. Doğu Akdeniz’de istikrar ve güvenliğin sağlanması yönündeki çabaları da sekteye uğratma riski barındırmaktadır.

*Türk tarafı geçmişte bölgenin bir refah ve istikrar alanı haline gelmesine yönelik yapıcı ve olumlu önerilerde bulunmuş, ancak bu öneriler Rum-Yunan ikilisi tarafından reddedilmiştir.

*Fransa’nın mevcut dönemde gerilimi daha da arttıracak adımlar atması, bu bağlamda GKRY ile ortak tatbikatlar düzenleyerek, geçici de olsa, 1960 Antlaşmalarının hilafına burada askeri uçaklarını konuşlandırması kabul edilemez.

*Bu konuda KKTC makamlarınca gösterilen tepkiyi ve yapılan açıklamaları destekliyoruz. BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Fransa’yı, BM’nin gündeminde olan Kıbrıs’la ilgili meselelerde daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz. İHA