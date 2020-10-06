Dünya Sağlık Örgütü: Corona virüsü aşısı yıl sonuna kadar hazır olabilir

Ghebreyesus, corona virüsü aşısı hazır olduğunda bunun eşit olarak dağıtılmasının sağlanması için tüm siyasi liderlere dayanışma çağrısında bulundu.

“UMUT VAR”

Reuters’ta yer alan habere göre, Tedros açıklamasında “Aşıya ihtiyaç duyacağız ve bu yıl sonuna kadar bir aşıya sahip olacağımız konusunda umut var” dedi.

AVRUPA TIP AJANSI AŞI İNCELEMESİNE BAŞLADI

Öte yandan Avrupa Tıp Ajansı (EMA), ABD’li ilaç üreticisi Pfizer ve Alman BioNTech’in geliştirmekte oldukları COVID-19 aşısının gerçek zamanlı incelemesine başladığını açıkladı.

9 FARKLI AŞI GELİŞTİRİLİYOR

WHO’nun öncülüğündeki COVAX küresel aşı merkezinde 9 farklı deneysel corona virüsü aşısı üzerinde çalışılıyor ve 2021 sonuna kadar 2 milyar dozun dağıtılması planlanıyor.

Şu ana kadar COVAX merkezine 168 ülke katıldı ancak Çin, ABD ve Rusya katılımcı ülkelerin arasında bulunmuyor.

TÜRKİYE’DEKİ AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 ile ilgili yerli aşı çalışmasının yürütüldüğü Tekirdağ'daki laboratuvarda incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Koca ile video konferans yöntemiyle görüşmüştü.

Bakan Koca, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vererek şu ifadeleri kullanmıştı:

* Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

* Özellikle Covid-19 ile ilgili Türkiye'de 13 aşı çalışmasının yapıldığını biliyorsunuz. Bu aşılardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesi ve Bakanlığımız tarafından desteklenen Aykut Özdarendeli hocamızın aylardır üzerinde çalıştığı bir aşının dün hayvan çalışması başarıyla tamamlandı.

* Preklinik çalışması bu şekilde bitmiş oldu. İnsan çalışması safhasına gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum.

“İNSAN ÇALIŞMALARI İÇİN BİN DOZ AŞI ÜRETİLECEK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuştu.

Corona virüsüyle mücadeleye değinen Erdoğan, yerli aşı çalışmasıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

* Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindi. Bu anlamda yapılan yatırımların, desteklerin birer birer icraata dönüşmesinin haklı kıvancı içerisindeyiz.

* 13 ayrı çalışması başlatılmıştı. 5 tanesi insan çalışma safhasına yaklaştı. Alt yapısı uygun firmamızın ayda 20 milyon doz kapasitesi bulunuyor.

* İkinci bir firmamızın da üretim altyapısını tamamlamasıyla bu rakam ayda 50 milyon dozun üstüne çıkabilecektir. İnsan çalışmaları için önümüzdeki ay bin doz aşı üretilmiş olacak.