Goni Tayfunu, Filipinler’i vurdu: 10 ölü

Bu yıl dünyanın en güçlü tayfunu olan kategori 5 seviyesindeki Goni, saatte 225 kilometre rüzgar hızı ile Filipinler’in Bicol bölgesinde karaya çıkmıştı.

Yetkililer tayfunda ilk belirlemelere göre devrilen ağaç ve taşan nehirler nedeni ile en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

Goni'nin Bicol bölgesinin ardından başkent Manila’nın bulunduğu Luzon Adası'na ilerlediği sırada 6 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 10'a yükseldi.

Yetkililer hayatını kaybedenlerin arasında 5 yaşındaki 1 çocuğun da olduğunu bildirdi.

Goni'nin ülkede 19 ile 31 milyon kişiyi etkilenmesi beklenirken yaklaşık 347 bin kişi tahliye merkezlerine sevk edildi.

Tayfun, nedeni ile Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı 1 gün süreyle kapatıldı.

Öte yandan Goni Tayfunu’nun 2013’te 6 bin 300’den fazla kişinin ölümüne neden olan Haiyan’dan bu yana Filipinler’i vuran en güçlü tayfunlardan biri olduğu belirtildi. (İHA)

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