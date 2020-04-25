Hollanda’da muhalefetten hükümete ‘seks işçisi’ çağrısı!

Siyasi partilere göre, hiçbir sosyal güvencesi olmadığı için çok sayıda seks işçisi corona virüsü salgını döneminde büyük risk altında evlerinden çalışmaya devam ediyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, üç siyasi parti, corona virüsü yasaklarına rağmen, evden çalışmaya devam eden seks işçilerinin, insan ticareti, sömürü ve sağlık riski altında bulunduğunu vurguladı.

İktidar ortağı CU’ya göre, çok sayıda seks işçisi, sessiz bir felaket yaşıyor. Partiler, Groningen Belediyesi’nin yaptığı gibi, seks işçilerinin farklı iş kollarına yönlendirilmesini savunuyor.

Koalisyon partilerinden CDA, seks işçilerinin zorla çalıştırılmaya devam ettirilmesinin ve sağlıklarını tehlikeye atmalarının önlenmesini istedi.

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SEKS İŞÇİLERİNE YÖNELİK DESTEK PLANI

Üç parti hükümete, salgın döneminde riski azaltmak için seks işçilerinin ilanlarının yer aldığı internet sitelerini yasaklaması çağrısında bulundu.

Hollanda’nın kuzeyindeki Groningen Belediyesi, salgın nedeniyle işsiz kalan ve zor durumda olan seks işçileri için bir destek planı hazırladı.

Resmi çalışma izni olan seks işçileri, serbest meslek sahibi kişilere yönelik destek paketine alındı.

Sosyal güvenceden yoksun olan ve destek paketinden yararlanamayan seks işçileri de, çiftliklerde sera düzenlemesi ve temizlik işlerinde çalışmaya yönlendirildi.

Fuhuşu bırakmak isteyen seks işçileri için oluşturulan yardım merkezi de, mesleği terk etmek isteyen kadınların barınma ihtiyacının karşılanacağını açıkladı.

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