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Patlamanın ardından Beyrut bir kez daha savaş alanına döndü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamanın ardından halk ara verdiği gösterilere yeniden başladı. Parlamento binası önünde polisle çatışan protestoculardan bazıları yaralandı. Gösterilerin hafta boyunca kalabalık gruplar eşliğinde sürmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr
18:29 -
Haberler Dünya
Patlamanın ardından Beyrut bir kez daha savaş alanına döndü

Lübnan’da yaşanan ekonomik kriz halkı sokaklara indirmiş ancak corona virüsü salgını nedeniyle kalabalık gruplar bir süreliğine kenara çekilmişti.

Beyrut’ta meydana gelen patlamanın ardından halk yeniden kalabalık gruplar halinde sokağa inmeye başladı.

Protestocularla polis arasında sert çatışmalar yaşandı. Reuters

Patlamanın etkisiyle sarsılan Beyrutlular, adalet arayışları için parlamento binasının önünde toplandı. Binayı koruyan barikatları aşan göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı.

Daha sonra polisin bölgeye takviye kuvvet göndermesiyle yaşanan gerginlik had safhaya ulaştı.

Polis göz yaşartıcı gaz kullanırken protestocular da ateş yaktı. Reuters

Tartışmalar kısa sürede büyürken polis protestocuların arasına göz yaşartıcı gaz attı.

Gazların atılmasının ardından protestocular da sokaklarda ateş yakarak polisin araçlarla ilerlemesini engellemek istedi.

Bazı protestocuların da polise taş atarak karşılık verdiği görüldü. Reuters

Yaklaşık 7 bin göstericinin katıldığı tahmin edilen gösterilerin hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

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Son güncelleme: 18:43 08.08.2020
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