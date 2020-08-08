Patlamanın ardından Beyrut bir kez daha savaş alanına döndü

Lübnan’da yaşanan ekonomik kriz halkı sokaklara indirmiş ancak corona virüsü salgını nedeniyle kalabalık gruplar bir süreliğine kenara çekilmişti.
Beyrut’ta meydana gelen patlamanın ardından halk yeniden kalabalık gruplar halinde sokağa inmeye başladı.
Patlamanın etkisiyle sarsılan Beyrutlular, adalet arayışları için parlamento binasının önünde toplandı. Binayı koruyan barikatları aşan göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı.
Daha sonra polisin bölgeye takviye kuvvet göndermesiyle yaşanan gerginlik had safhaya ulaştı.
Tartışmalar kısa sürede büyürken polis protestocuların arasına göz yaşartıcı gaz attı.
Gazların atılmasının ardından protestocular da sokaklarda ateş yakarak polisin araçlarla ilerlemesini engellemek istedi.
Yaklaşık 7 bin göstericinin katıldığı tahmin edilen gösterilerin hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.