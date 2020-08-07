Prens Selman ilk kez böyle suçlanıyor! Kaşıkçı’dan iki hafta sonra kilit isme ekip göndermiş

ABD’de açılan dava dosyasında yer alan ifadeye göre, infaz timi Kanada’nın Toronto kentinde, Saad al-Jabri isimli Suudi Arabistan vatandaşını hedef alacaktı. Başarısız suikast planı, Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da öldürülmesinin hemen sonrasına rastlaması ile de dikkat çekiyor.

Eski bir istihbarat görevlisi olan Jabri üç yıl önce ülkesinden kaçmıştı ve olaydan bu yana da özel güvenlik korumasında yaşıyor.

61 yaşındaki Jabri, yabancı istihbarat birimleri ile Suudi Arabistan kurumları arasındaki iletişimi yürüten kilit bir isimdi. Davanın 106 sayfalık dosyasında, Veliaht Prens Selman, Jabri’yi susturmak amacıyla suikast ekibi görevlendirmekle suçlanıyor.

ZARAR VERECEK BİLGİLERE SAHİP



BBC Türkçe’nin aktardığına göre Jabri, hedef alınmasına, Kraliyet hakkında sahip olduğu “zarar verici bilgilerin” sebep olduğunu öne sürüyor.

New York Times gazetesine göre, Jabri’nin oğlu Dr. Khalid Aljabri, babasının Suudi Arabistan’da tutuklanan akrabalarının serbest bırakılması için yaptığı girişimlerin bir sonuç vermemesi üzerine bu davayı açtığını söyledi.

‘ARKASINDA AYNI TİM VAR’



Gazete bu davanın, Veliaht Prens Selman’ın bir eski Suudi Arabistan yetkilisi tarafından açıkça suçlandığı ilk dava olduğunu aktarıyor. Saad al-Jabri, Kaplan Timi’nin 2018 yılında İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda işlenen Kaşıkçı cinayetinin arkasında olduğunu da iddia ediyor.

KAŞIKÇI’DAN İKİ HAFTA SONRA GÖNDERDİ



Jabri’nin iddiasına göre Cemal Kaşıkçı cinayetinden yalnızca iki hafta sonra Kaplan Timi onu öldürmek üzere Kanada’ya geldi. Dava dosyasına göre, Kaşıkçı cinayetinde vücut parçalarını ayırma işlemine katılmakla suçlanan bir tim üyesi, adli tıp malzemeleri içeren iki çanta ile Kanada’ya gelen ekipte yer aldı.

Dosyaya göre, Kanada gümrük birimleri gruptan şüphelenerek, ülkeye girişlerine izin vermedi.