Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rusya’dan korkutan hamle: Putin’in doğum gününde hipersonik füze

Rusya'dan dün şaşırtıcı bir hamle geldi... Rus lider Putin'in 68'inci doğum gününde Zirkon hipersonik füze denemesi yapıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
12:57 -
Haberler Dünya
Rusya’dan korkutan hamle: Putin’in doğum gününde hipersonik füze

Bütün dünya Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilimi yakından izlerken Rusya’dan kritik bir hamle geldi… Rus ordusu dün 68’inci yaş gününü kutlayan Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tebrik etmek için Zirkon hipersonik füze denemesi yapıldığını duyurdu.

 

Barents Denizi’nde gerçekleşen denemeden başarılı sonuç elde ettiklerini açıklayan Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, Putin ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi. General Gorshkov gemisinde deneme çalışmalarının yapıldığını söyleyen yetkililer görüşen Putin, “Bu sadece silahlı kuvvetler için bir başarı değil, bütün Rusya için ve hatta bütün ülke için çok kritik bir öneme sahip” dedi.

Rusya, hipersonik füze denemelerinde başarıya ulaşıldığını duyurdu.

ABD ile Rusya arasında Şubat ayında sona erecek New START nükleer silah anlaşması sebebiyle Moskova-Washington hattında tansiyon gerginken Rusya’nın bu hamlesi uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Gerasimov, füzenin 450 kilometre mesafedeki hedefi vurabildiğini ve o hedefe 4.5 saniye içerisinde Mach 8 hızından daha büyük bir hızla ulaştığını duyurdu. Rus Genelkurmay Başkanı test atışlarının devam edeceğini ve Rusya’ya ait bütün gemi ve denizaltıların bu füzeyle donanacağını da dile getirdi.

İlginizi ÇekebilirAzerbaycan-Ermenistan gerilimi: Düşman kaçıyorAzerbaycan-Ermenistan gerilimi: Düşman kaçıyor İlginizi ÇekebilirRusya'nın corona aşısıyla ilgili en kapsamlı yan etki verisi geldiRusya'nın corona aşısıyla ilgili en kapsamlı yan etki verisi geldi
ABD Azerbaycan Corona Dünya Ermenistan Genelkurmay Genelkurmay Başkanı İran Moskova Putin Rusya Vladimir Putin
Son güncelleme: 14:40 07.10.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more