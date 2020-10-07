Rusya’dan korkutan hamle: Putin’in doğum gününde hipersonik füze

Bütün dünya Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilimi yakından izlerken Rusya’dan kritik bir hamle geldi… Rus ordusu dün 68’inci yaş gününü kutlayan Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tebrik etmek için Zirkon hipersonik füze denemesi yapıldığını duyurdu.

Barents Denizi’nde gerçekleşen denemeden başarılı sonuç elde ettiklerini açıklayan Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, Putin ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi. General Gorshkov gemisinde deneme çalışmalarının yapıldığını söyleyen yetkililer görüşen Putin, “Bu sadece silahlı kuvvetler için bir başarı değil, bütün Rusya için ve hatta bütün ülke için çok kritik bir öneme sahip” dedi.

ABD ile Rusya arasında Şubat ayında sona erecek New START nükleer silah anlaşması sebebiyle Moskova-Washington hattında tansiyon gerginken Rusya’nın bu hamlesi uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Gerasimov, füzenin 450 kilometre mesafedeki hedefi vurabildiğini ve o hedefe 4.5 saniye içerisinde Mach 8 hızından daha büyük bir hızla ulaştığını duyurdu. Rus Genelkurmay Başkanı test atışlarının devam edeceğini ve Rusya’ya ait bütün gemi ve denizaltıların bu füzeyle donanacağını da dile getirdi.

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