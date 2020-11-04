Son dakika… Biden konuşma yaparken Trump bombaladı: Seçimi çalıyorlar

Biden ile Trump arasındaki çekişme son sürat devam ederken, Demokratlar’dan kritik bir açıklama geldi… Joe ve Jill Biden’ın Delaware’den bir balkon konuşması yaptı.

Biden bu açıklamadan kısa bir süre sonra eşi Jill ile seçmenin karşısına çıktı. Biden, “Wisconsin, Michigan ve Pennsylvania ile ilgili iyi duygularım var. Arizona’yı kazanacağıma eminim” dedi. Biden, seçim sonuçlarının Çarşamba sabahı ya da daha sonrasına sarkabileceğini söyledi.

TRUMP: SEÇİMİ ÇALIYORLAR

Biden’ın bu açıklamaları sırasında Trump çok sert ve net bir mesaj verdi.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Biz öndeyiz ve onlar seçimi ÇALMAYA çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy vermeye izin vermeyeceğiz” dedi.

Trump, bugün bir konuşma yapacağını da dile getirdi.

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