Son dakika… Diplomatik kaynaklar: 120 füze Türkiye’ye teslim edildi

Geçtiğimiz ayların en sıcak gündem maddelerinden biri Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400’lerdi… Ankara-Washington hattında krize sebep S-400 hava savunma sistemi ile ilgili Rus haber ajansı TASS’a konuşan kaynaklar yeni bilgiler verdi.

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşma sonrasında Moskova’nın 2 adet S-400 bataryasını Türkiye’ye verdiğini aktaran askeri diplomatik kaynaklar, 120’den fazla karadan havaya güdümlü füzenin de teslim edildiğini öne sürdü.

İsmini açıklamayan kaynak, “Türkiye, 2 adet S-400 savunma sistemi bataryası aldı ve 120’den fazla güdümlü füze aldı. Bunlara ek olarak yardımcı ekipmanlar, yedek parça ve ekipmanlar verildi” derken teknoloji transferinin en ufak bir şekilde bile kontratta yer almadığını söyledi.

20 aylık bir garanti sürecinin de Aralık ayında Türkiye ve Rusya’nın imzaları attıktan sonra başladığını söyleyen kaynakların sözünü aktaran TASS, Rusya’nın resmi silah ve savunma sanayi birimi Rosoboronexport’tan bir açıklama gelmediğini duyurdu.

RUSYA’NIN EN GELİŞMİŞ SİSTEMİ

Rusya, 2017 yılının Eylül ayında Türkiye ile 2.5 milyar dolarlık bir kontrat imzalandığını açıklamış ve ilk parçalar 2019’un Temmuz ayında teslim edilmişti.

Başta ABD olmak üzere bazı ülkeler Rus yapımı hava savunma sistemi satın alınmasına tepki gösterirken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin böyle bir alım yapma hakkı olduğunu dile getirmişti.

Rus yapımı S-400, Rusya’nın en gelişmiş uzun mesafeli hava savunma sistemi olarak biliniyor.

Hava araçları, balistik füzeler ve orta mesafeli füzeleri imha etme kapasitesine sahip olan S-400’ler 400 kilometre uzaktaki hedefleri vurabiliyor ve 35 kilometrelik bir irtifada seyrediyor.