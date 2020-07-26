Son dakika… İngiltere’de corona virüsü karışıklığı: Karantina başladı

Corona virüsü sebebiyle yaşam özellikle Avrupa’da normale dönerken, birçok ülke arasında seyahat yasakları ve 14 günlük karantina kuralları kaldırıldı. Fakat İngiliz hükümetinin dün apar topar aldığı bir karar ülkede kısa bir süre içerisinde krize döndü.

İngiltere hükümeti dün gece yaptığı açıklama ile dün geceden itibaren İspanya’dan gelen herkesin 14 gün karantinada kalmasının zorunlu kılınacağını duyurdu. İspanya’daki vaka sayısının artmasından endişe eden Başbakan Boris Johnson hükümetinin bu uygulaması büyük tepki çekti.

“ÇOK RAHATSIZ EDİCİ”

İşçi Parti’nin önde gelen isimlerinden Jonathan Ashworth, “Hükümetin bu kararı alma sebebini anlıyorum fakat bunun bu şekilde son 24 saatte verilmesi tamamen saçmalık” dedi. İngiliz basınına konuşan İspanya’daki çok sayıdaki İngiliz turistler de bu karara tepki gösterdi. Bazı İngilizler, “Bizim düğünümüz olacaktı ve bütün planımızı yasakların kalkmasıyla yapmıştık. Şimdi her şeyi iptal etmek zorundayız” ifadesini kullanırken diğerleri de halihazırda İspanya’da tatil yapanların bu uygulamadan muaf tutulmasını istedi.

Yerel basına konuşan bazı İngiliz turistler ise, “Bu uygulama çok rahatsız edici. Çünkü İspanya’da İngiltere’de olduğundan daha güvenli hissediyorum” dedi.

İspanyol Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Birleşik Krallık’ın kararına saygı duyuyoruz ve yetkililerle temas halindeyiz” açıklamasını yaptı.