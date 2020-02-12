Son dakika.. Moskova’dan Erdoğan’a jet yanıt: Sorumlusu Türkiye

Sputnik’in İngilizce yayın yapan internet sitesinde yer alan haberde, Rusya Devlet Başkanı Putin’in sözcüsü Dmitry Peskov’un sözleri yer aldı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Moskova ve Şam yönetimine bağlı güçlerin İdlib’de sivillere saldırdığına yönelik açıklamalarına yanıt verdi. Peskov, Moskova yönetiminin Soçi’de imzalanan mutabakatın yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyledi.

Peskov, “Suriye ordusunun İdlib’deki saldırıları hakkında da bunların teröristleri hedeflediğini, sivilleri hedeflemediğini söyleyebilirim. Bu saldırılar teröristleri etkisiz hale getirmek ve onların saldırgan hamlelerini sonlandırmaktı” dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sputnik’in Türkçe edisyonunda yer alan haberde Zaharova’nın İdlib’deki durumun kötüye gitmesinin nedeninin Ankara’nın yükümlülüklerini kronik bir şekilde yerine getirmemesi olduğunu söylediği aktarıldı.

Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İdlib’deki mevcut durumun sorumlusu olarak Ankara’yı işaret etti. Zaharova, bölgedeki durumun bozulmasının nedeninin Ankara’nın yükümlülüklerini kronik bir şekilde yerine getirmemesi olduğunu vurguladı.