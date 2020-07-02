Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Türkiye’ye uygulanan yasak hakkında flaş açıklama

The Daily Telegraph, İngiltere hükümetinin "hava köprüsü" planlarını etkili bir şekilde ortadan kaldıracağını ve 75 ülkeden gelenler için corona virüsü karantina kurallarını sona erdireceğini bildirdi.

Sozcu.com.tr
10:53 -
Haberler Dünya
Son dakika… Türkiye’ye uygulanan yasak hakkında flaş açıklama

Gazete, İngiltere’nin hemen hemen tüm AB destinasyonlarına, Bermuda ve Cebelitarık dahil olmak üzere İngiliz bölgelerine ve Türkiye, Tayland, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya zorunlu olmayan seyahat yasağını kısa süre içinde kaldıracağını bildirdi.

İngiltere Ulaştırma bakanlığı sözcüsü konuya yönelik açıklama talebine yanıt verdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümeti, ülke dışından gelenlere 2 haftalık karantina uyguladıktan sonra, uluslararası seyahatin nasıl açılacağıyla boğuşuyor.

CUMA GÜNÜ AÇIKLANMIŞTI
İngiltere Cuma günü, Fransa, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerden gelen insanlar için 14 günlük karantina döneminden vazgeçeceğini açıklamıştı. İngiltere’de konut topluluklar ve yerel hükümetten sorumlu bakan Simon Clarke, hükümetin seyahat hakkında bir duyuru üzerinde çalıştığını söyledi.

Clarke, “Bu duyuruyu güvenli olur olmaz yapacağız. Bu hafta bunun hakkında daha fazla konuşacağız. Açıkçası turizm sektörünü olabildiğince çabuk ayağa kaldırmak istiyoruz ve yakın gelecekte iyi haberler verebileceğimize eminim” dedi.

İLGİLİ HABERAvrupa Birliği açıkladı! Listede Türkiye yokAvrupa Birliği açıkladı! Listede Türkiye yok
Avustralya Corona Cuma Fransa haberler İngiltere İspanya son dakika Tayland Türkiye Yeni Zelanda Yunanistan
Son güncelleme: 11:22 02.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more