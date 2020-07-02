Son dakika… Türkiye’ye uygulanan yasak hakkında flaş açıklama

Gazete, İngiltere’nin hemen hemen tüm AB destinasyonlarına, Bermuda ve Cebelitarık dahil olmak üzere İngiliz bölgelerine ve Türkiye, Tayland, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya zorunlu olmayan seyahat yasağını kısa süre içinde kaldıracağını bildirdi.

İngiltere Ulaştırma bakanlığı sözcüsü konuya yönelik açıklama talebine yanıt verdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümeti, ülke dışından gelenlere 2 haftalık karantina uyguladıktan sonra, uluslararası seyahatin nasıl açılacağıyla boğuşuyor.

CUMA GÜNÜ AÇIKLANMIŞTI

İngiltere Cuma günü, Fransa, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerden gelen insanlar için 14 günlük karantina döneminden vazgeçeceğini açıklamıştı. İngiltere’de konut topluluklar ve yerel hükümetten sorumlu bakan Simon Clarke, hükümetin seyahat hakkında bir duyuru üzerinde çalıştığını söyledi.

Clarke, “Bu duyuruyu güvenli olur olmaz yapacağız. Bu hafta bunun hakkında daha fazla konuşacağız. Açıkçası turizm sektörünü olabildiğince çabuk ayağa kaldırmak istiyoruz ve yakın gelecekte iyi haberler verebileceğimize eminim” dedi.