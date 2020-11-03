Son dakika… Viyana’da terör saldırı: Yaralananlar arasında Türk var

Avusturya’nın başkenti Viyana'yı dün gece kana bulayan teröristlerden biri öldürüldü, bir diğerinin ise kaçtığı sanılıyor. Halka sokağa çıkmama çağrısı yapıldı, okullar tatil edildi. Olayda kullanılan otomatik tüfeklerin Zastava M70 tipi olduğu açıklandı.

Bu tüfekler, 13 Kasım 2015 tarihli Paris saldırısında da kullanılmıştı. Böylece, saldırının IŞİD tarafından yapıldığı bir kez daha netleşti. Instagram‘dan saldırı öncesi mesaj yayınlayan IŞID'li saldırgan ise, sözde IŞİD liderine mesaj gönderdi.

MİKAİL: 5-6 METRE ÖNÜMÜZDEYDİ

İkisi erkek, ikisi kadın dört kişi hayatını kaybederken, 8'i ağır 17 kişi de yaralandı. Yaralananlar arasında baldırına kurşun isabet eden Recep Tayyip Gültekin de var. O gece, silahlı çatışmanın çok yakınında olan Yozgatlı Mikail Özen, “Arkadaşım baldırından vuruldu. Videoda yere yat, başını eğ” diye bağıran benim. Biz, eve kapanma saatinin başlamasından önce 1. Viyana bölgesine gitmiştik. Birden silahlar patladı. Adamlarla 5-6 metre mesafede karşı karşıya kaldık. Ateş etmeye başladılar. Arkadaşım baldırından yaralandı. Recep Tayyip Gültekin arkadaşımın adı… Arabaya bindirdim ve ilerideki polis karakoluna gittik. Polislere teröristleri anlattık, beyaz kefen gibi şeyler giymişlerdi ve ellerinde uzun namlulu silahlar vardı” dedi.

“YAŞLI KADINI ÇEKİP KURTARDIK”



Tüm olanları Twitter'dan yayınlayan ve görüntüleri de çeşitli ajanslarda yer alan Mikail Özen, “Yolda yaşlı bir kadın olay yerine gidiyordu. Gidip onu güvenli bir yere aldık. Sonra metro istasyonuna gittik. Orada polis vuruldu. Onu da korumak için, saldırganın yerini söyledik. Diğer polisler saldırgana doğru koşuyordu. Polisler üç kişiydi, işte biri vuruldu. Arkadaşım ifade verdi. Ben de ifade vermeye gidiyorum” diye konuştu. Her ikisi de dövüş sporu yapan Türkler, Viyanalılar tarafından kahraman ilan edildi.

IŞİD'Lİ TERÖRİSTİN EVİ BASILDI

Şu anda başkentte 1000 güvenlik görevlisi, şehrin güvenliğini sağlıyor. Viyana saldırısını gerçekleştiren teröristlerden birinin evi basıldı, arama yapıldı ve sosyal medya hesaplarına ulaşıldı. Bu saldırganın, olayda kullanılan Zastava M70 tüfeği ile poz verirken çekilen görüntülerine ulaşıldı. Saldırganın ayrıca olayda kullandığı bir tabanca ve pala ile de poz verdiği görülüyor.

Alman gazetesi Bild’in verdiği bilgiye göre, güvenlik yetkilileri, şu anda kapalı olan Viyana’dan bir cihatçının Instagram hesabının, çok sayıda kişiyi saldırı tüfeğiyle vuran suikastçıyı gösterip göstermediğini kontrol ediyor. Araştırmacılara göre, bunun muhtemel olduğu düşünülüyor.

“IŞİD HEP BAKİ KALACAK” DEDİ

Suikastçı olduğu iddia edilen kişi, hesabına bir Zastava M70 saldırı tüfeği, bir tabanca ve bir pala ile poz veriyor. Viyana’daki tüfekçi de benzer bir saldırı tüfeği ve tabanca kullandı. Terörist, “Bayah’ı Amirul Mumineen, Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyş’e veriyorum” cümlesini yazmış. Bu IŞİD'cilerin sözde emirlerine verdikleri bir sadakat sözü.

IŞİD'ci teröristin, başka bir görüntüsünde de mermilerle poz verdiği ve “Baqiyah” kelimesini yazdığı görüldü. Bu IŞİD'liler için manevi anlam ifade ediyor ve “Arapça’da Dawlatul al-Islam baqiyah wa tatamaddad (“İslam Devleti kalıyor ve genişliyor”) cümlesini, daima kalıcı olacak anlamıyla tanımlıyor. ‘Baqiyah' ünlemi IŞİD taraftarları arasında büyük popülariteye sahip ve örgütün direncini vurguluyor.

BAŞKALARINA MESAJ MI VERDİ?

Bu videoların başka bir saldırının işareti olup olmadığı ya da başka bir saldırgana işaret anlamı taşıyıp taşımadığı bilinmiyor. Saldırganın üzerinde bombalı bir de kemerin bulunduğu açıklandı. Öldürülen saldırganın yanı sıra çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Şu anda saldırıya kaç kişinin katıldığı bilinmiyor. Olayı yakından gören Türkler, önce iki kişiden sonra bir kişiden söz etti.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, “Şu anda başka bir saldırganın olduğu ihtimalini gözardı edemeyiz. Bu Avusturya halkı için kara bir gün. Saldırganın IŞİD militanı olduğu kesinleşti” açıklamasını yaptı. İslamcı teröristn dün akşam saat 20.00'den biraz önce başlattığı silahlı saldırı iki saatten fazla sürmüş, Viyana'nın merkezinde silah sesleri saatlerce susmamıştı.