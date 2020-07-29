Türk çiftte corona tespit edildi! Almanya acil temas takip başlattı

50 yaşındaki Türk taksi şoförü ile 45 yaşındaki eşi, arkadaşlarını görmeye gittikleri Manchester’dan 16 Temmuz’da Ryanair havayolu şirketinin uçuşuyla Berlin’e döndü. Çifte, 6 gün sonra corona virüsü teşhisi konuldu. Teşhisin ardından çiftin 9 ila 21 yaşları arasındaki dört çocuğu ile çocukların büyükannelerine yapılan Covid-19 testi de pozitif çıktı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Berlin’in Spandau bölgesi yerel sağlık birimi yetkilisi Gudrun Widders, aileden hiçbir ferdin hastanede tedavi olmasına gerek görülmediğini söyledi. Widders, sağlık biriminin Ryanair ile iletişime geçmeye ve uçaktaki diğer yolcuların bilgilerine erişmeye çalıştıklarını söyleyerek “Şimdiye kadar bir yanıt almadık” dedi. Ryanair ise Alman yetkililere gerekli bilgileri sunduklarını söyledi.

HAVAYOLU ŞİRKETİ: YOLCU BİLGİLERİNİ KENDİLERİNE İLETTİK

Havayolu şirketinden bir sözcü, “Ryanair düzenli olarak, yolcuların iletişim bilgilerini talep eden kamu sağlığı yetkilileriyle temas halinde” dedi. Sözcü, Berlin’in Spandau bölgesi sağlık yetkililerinin şirketle 22 Temmuz’da iletişime geçtiklerini ve Avrupa kişisel veri koruma düzenlemesi GDPR kapsamında gerekli belgelerin sağlanması için yanıt verdiklerini ifade etti. Sözcü ayrıca, Alman sağlık yetkililerinin 5 gün sonra cevap verdiğini ve istenilen yolcu bilgilerini kendilerine ilettiklerini belirtti.

Uçaktaki bir yolcu, havayolu şirketinin kendisiyle iletişime geçmediğini ve kaygılı olduğunu söyledi. Yolcu Anthony Harrison, “Uçakta Covid-19 bulaşmış olma ihtimaliyle ilgili Ryanair’dan herhangi bir iletişim olmadı” dedi.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ MALİ SIKINTILAR YAŞIYOR

Corona virüsü salgınının yayılmasını önlemede temas takip uygulamaları büyük önem taşıyor. Diğer yandan pandemi dönemindeki seyahat kısıtlamalarıyla Ryanair, easyJet, British Airways ve Virgin Atlantic gibi Britanya’daki birçok havayolu şirketi de mali sıkıntılar yaşıyor, on binlerce kişinin işine son veriyor.

“UÇAKLARDAKİ FİLTRE SİSTEMİ GÜVENLİ”

BM’ye bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu havayolu şirketlerine ‘yolcu sağlık konum formu’ doldurulması tavsiyesinde bulunuyor. Bu formlarla sağlık yetkililerinin yolcuların temas takibini yapabilmesi amaçlanıyor.

Alman hükümetine kamu sağlığı danışmanlığı yapan Robert Koch Enstitüsü, Salı günkü açıklamasında havayolu taşımacılığının her ne kadar yolcular sosyal mesafeye uyamasa da virüsün yayılmasını tek başına hızlandırmadığını söyledi.

Enstitünün Başkanı Lothar Wieler, “Modern uçakların havalandırmalarında filtre sistemleri var, bu da diğer seyahat araçlarına kıyasla daha güvenli bir ortam sağlıyor. Uçak genellikle enfeksiyon riskinin çok yüksek olmadığı bir yer” dedi.

Enstitüde görevli epidemiyologlardan Ute Rexroth, havayolu taşımacılığı kullananlar için salgının başlarında temas takip uygulaması yapmak istediklerini ama havayolu şirketlerinden verileri almak zor olduğu için uygulamanın kolay olmadığını, çok çaba sarf etmek gerektiğini söyledi.

ʻʻ Almanya'da corona virüsü salgını nedeniyle bugüne kadar 9 bin 207 kişi hayatını kaybetti, 207 bin 934 kişi karantina altına alındı.

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