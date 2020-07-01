Yasa geçti, ilk göstericiler gözaltına alındı

Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiğİ Çin-Hong Kong geriliminde sıcak bir gelişme yaşandı…

Tartışmalı Ulusal Güvenlik Yasası’nın kabul edilmesinin ardından bugün protestocular ile polis arasında çatışma çıktı. Ulusal Güvenlik Yasası ile birlikte Çin bayrağına saygısızlık, isyan ve vatana ihanet sayılırken bugün üzerinde “Hong Kong’a Özgürlük” yazan bir pankart taşıyan bir kişi gözaltına alındı.

Hong Kong'un resmi olarak Çin'e bağlanmasının 23. yıl dönümünde binlerce kişi sokaklara dökülürken bu olayın ardından göstericiler ile polis arasında arbede çıktı.

Causeway Bay ve Wan Chai'da toplanan binlerce kişi, yasa karşıtı sloganlar attı. Polis, Causeway Bay’de toplanan eylemcilere, Ulusal Güvenlik Kanunu’nu ihlal ettikleri uyarısında bulunarak biber gazıyla müdahale etti. Polis en az 200 eylemciyi de gözaltına aldı.

Bazı bölgelere de olası gösterilere müdahale için yaklaşık 4 bin polis konuşlandırıldı.