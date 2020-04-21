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Yunanistan’da turistler sağlık raporu ile tatil yapabilecek!

Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theocharis'in bugün Yunan medyasına yaptığı açıklamada Temmuz ayından itibaren tatil için Yunanistan’a gelecek başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm turistlerin yanlarında Covid-19 testi, sağlık raporu ile tatil yapabileceklerini açıkladı. Raporları olmayan turistler, Yunanistan’a kabul edilmeyecek.

Yaşar ANTER
17:09 -
Haberler Dünya
Yunanistan’da turistler sağlık raporu ile tatil yapabilecek!

Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theocharis bugün Yunanistan medyasına açıklamalarda bulundu.

Yunan turizminin Temmuz ayından itibaren yükselişe geçeceğini ve Ağustos-Eylül aylarında yurt dışından turistlerin gelmeye başlayacağını açıklayan Theocharis, şunları söyledi:

* Yunanistan'a tatile gelecek her turist kendi ülkesinde Covid-19 testi yaptıracak ve sağlık raporu ile birlikte ülkemize gelecek.

* Aksi takdirde hiçbir turisti ülkemize almayacağız.

* Ülkemize gelen turistin güvenliği içinde bu testler gerekli.

Bakan Theocharis, bu yıl Yunan turizminde beklentilerin geçtiğimiz yıla oranla yüzde 50 daha az olmasını beklediklerini açıkladı.

Yunanistan tur operatörlerinin Avrupa’nın önde gelen acenteleri ile bu konuda irtibata geçtiklerini açıkladı.

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