Açıköğretim (AÖF) kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte AÖF kayıt tarihleri…

Üniversite eğitimine Açıköğretim Fakültesi’nde devam eden öğrenciler için kayıt yenileme takvimi netleşti. İki aşamalı kayıt yenileme işlemi, ders seçimi (Ekle-sil) ve kayıt yenileme ücretinin ödenmesiyle gerçekleştiriliyor. Öğrenciler ödemeden önce, sisteme giriş yaparak ders seçimini yapacak ve ardından kayıt ücreti yatırılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı takvime göre, kayıt yenileme işlemleri 5-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

AÖF kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirirken aşağıdaki adımların sırasıyla uygulanması gerekiyor.

1- Derslerini seç.

2- Ücretini öde.

3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

4- Ders kitapların eKampüs'te.

AÖF KAYIT YENİLEME SAYFASI

2020-2021 AÖF ÖĞRENCİ KILAVUZU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN ÖNEMLİ UYARI

Yapılan açıklamaya göre; Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt Yenileme;

Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Sistemi kayıt yenileme ödemeleriyle ilgili yayınladığı kılavuza göre,

Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit ₺285,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit ₺405,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺305,00 olup alınan dersin

kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺80.00 ilave edilecektir. Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺120.00 ilave edilecektir.