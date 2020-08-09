AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 AÖF yeni kayıt tarihi…

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültesi yeni kayıt tarihleri belli oldu. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AÖF yeni kayıt işlemleri 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. AÖF yeni kayıtları 10 Eylül tarihinde sona erecek.

AÖF YENİ KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AÖF 2020-2021 eğitim yılı için yeni kayıt işlemleri 31 Ağustos’ta başlıyor. AÖF yeni kayıtları 15 Ekim’de sona erecek. 16 Ekim’de ise mazeretli kayıtlar alınacak.

YENİ KAYIT İŞLEMLERİ

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “ÖSYS Yeni Kayıt” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

En Az Lise veya Dengi Okul Mezunu Olanlar İçin Yeni Kayıt

Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

Buna göre;

Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almakLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 170 puan almak

gerekmektedir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinden 2020 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.