AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? 2020 AÖL sınavları yaklaşıyor!

MEB Açık Lise sınav takvimi belli oldu. Lise eğitimine dışarıdan devam eden öğrencilerin kayıt olduğu AÖL için 2. dönem sınav tarihleri belli oldu. AÖL 2. dönem sınavları 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. MEB'den yapılan açıklamaya göre sınav giriş yerleri de 18 Mart'ta internet üzerinden erişime açılacak.

AÖL 2020 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 2. dönem sonu sınavları 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. 2. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 18 Mart'ta yapılacak.

AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.