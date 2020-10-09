AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme için son gün! MEB uyardı…

Eğitim hayatına açık lisede devam edenler için AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci Ağustos ayında başlamıştı. Yapılan açıklamaya göre ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 9 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.

AÖL YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Yeni Kayıt tarihleri, Açık Öğretim Lisesi resmi web sitesinde yayınlanan iş takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar, Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt yaptırabilirler. Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır.

İçinde bulunulan dönem itibariyle Açık Öğretim Lisesinde öğrencilik durumu Aktif, Donuk ve Silik durumdaki öğrenciler kayıt yenileyebilirler.

AÖL İLK KAYIT KILAVUZU

AÖL KAYIT YENİLEME ADIMLARI

1. Adım: Bankaya Kayıt Yenileme Ücretini Ödeyiniz

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar. 2016 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme ücreti, 35 TL olarak belirlenmiştir.

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)

Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL’ si ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

Kayıt Yenileme için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görünmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenileme işlememizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif ve donuk olanların kayıt yenileme işlemleri 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı II. Döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılmaya başlanmıştır. Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılan öğrencilerimiz Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kitap, diploma veya resmi yazı vb. almak için müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL Kayıt Yenileme katılım bedeli alınacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa katılım bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5TL katılım bedeli makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

2. Adım: Kayıt Yenileme İşlemi

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır.

3. Adım: Derslerinizi Seçiniz

Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

MEB’TEN ÖĞRENCİLERE UYARI

AÖL kayıtlarında son gün olması nedeniyle MEB resmi sitesinde duyuru yayınlandı.

Tüm kayıt belgeleri sisteme taranmalı ve belgelerdeki veriler Açık Öğretim Lisesi sistemine girilmelidir.

Aöl Bilgi Yönetim Sisteminde;

Ders seçimi,

Kredi bilgileri,

Sınav yeri(il-ilçe) ,

Adres,

Telefon,

Fotoğraf

Yabancı dil,

Özel durum ve benzeri tüm bilgileri kontrol edilmeli ve bilgilerde eksik, hata varsa düzeltilmelidir.

Öğrencilerin kayıt ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. (Ücret muafiyetleri olanlar dışında) Aksi takdirde açık öğretim lisesi kayıtları silinecektir.

Engelli Öğrencilerin Sistemde Özel Durum Ve Özür Grupları Kontrol Edilmelidir.

Engel Durumları işlenmemiş öğrencilerin belgeleri sisteme tarandıktan sonra işlenmesi için aolengelli@meb.gov.tr adresine e-posta gönderilmesi gerekmektedir.

Öğrenciler seçtikleri dersleri kontrol etmeli ve yaptıkları ders seçimlerinde eksik veya hata varsa düzeltmelidir.

Öğrencilik durumu “incelemeye alınmış” olan öğrencilerin açık öğretim lisesi veya halk eğitim merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos – 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.