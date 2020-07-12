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AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2020 AÖL dönem sonu sınav tarihleri…

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi dönem sonu sınavları yaklaştı. AÖL sınavlarına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini ve çalışma takvimini haberimizden görebilirler. İşte 2020 AÖL sınav tarihleri...

21:09 -
Haberler Eğitim
AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2020 AÖL dönem sonu sınav tarihleri…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan AÖL dönem sonu sınavları yaklaştı. AÖL sınavları pandemi nedeniyle ertelenmiş ve sınav tarihleri değiştirilmişti. AÖL dönem sonu sınavlarının 25-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Sınav sonuçları ise 17 Ağustos’ta ilan edilecek.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınavı ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının ‘teknik hazırlık’ süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.”

2020 AÖL TAKVİMİ

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.

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