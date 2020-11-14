Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB’den İOKBS açıklaması

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılacağı bursluluk sınavı, 25 Nisan'da yurt genelinde kurulacak sınav merkezlerinde yapılacak.

Tek oturumda ve saat 10.00'da başlayacak sınavda öğrencilere 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre tanınacak.

BURSULUK SINAVI KONULARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; “Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10’uncu ve 11’uncu sınıf öğrencilerimiz 9’uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9’uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.” dedi.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

5. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrencilerin girdiği bursluluk sınavı ile devlet, uzun yıllardır öğrencilere burs ve kalacak yer desteği sağlamaktadır. Öğrencilerin belirlenmesine ise İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı aracılığıyla karar verilir. Eski adı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olan bu sınavda yüksek not alan öğrencilere burs imkanı sağlanır. Tüm burslar ve kalacak yer ücreti geri ödemesizdir.

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